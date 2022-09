Warsztaty literackie z Mirką Szychowiak

IX Festiwal Literatury Wielorzecze odwiedzi Mirka Szychowiak, która poprowadzi warsztaty literackie. Dla kogo są warsztaty? Dla wszystkich, którzy chcieliby nie tylko udoskonalić swój styl literacki, ale również go odkryć. Niezależnie od wieku i doświadczenia zapraszamy wszystkich lubiących pracę z tekstem.

Mirka to finalistka X edycji OKP im. Jacka Bierezina w 2004, wyróżniona w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” w 2006 na najlepszy poetycki debiut książkowy za książkę Człap story, laureatka Grand Prix XV OKP" Malowanie Słowem" w 2010 (nagrodą było wydanie tomiku Proszę nie płakać); nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” w 2011 za książkę Jeszcze się tu pokręcę i do nagrody głównej XI Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania 2015; we wrześniu 2015 roku ukazał się debiut prozatorski - zbiór opowiadań Gniazdozbiór oraz kolejny tom – Gustaw znikąd. W kolejnym roku ukazał się tomik – Jakie to życie jest krępujące. Rok 2018 – Trzeci migdał, a 2020 – Uwaga, obiekt monitorowany. Książka została nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej w 2021 roku i w tym samym czasie autorka została wyłoniona we wspólnym projekcie Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Wrocławskiego Domu Literatury „Poetka w pustym mieszkaniu” i została rezydentką w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Tomik ”Kup mi las”, wydany w 2021 roku (Wyd. papierwdole) jest ósmą książką poetycką mieszkającej w Księżycach pod Wrocławiem Mirki Szychowiak. Jej wiersze przetłumaczone zostały w języku angielskim, włoskim, rosyjskim i ukraińskim.

Warsztaty z Mirką Szychowiak odbędą się w sobotę (24 września) o godz. 10 w Bibliotece Elbląskiej.

Wstęp wolny.