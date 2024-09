Warsztaty rysunkowe pod okiem Galerii

Centrum Sztuki Galeria EL serdecznie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe w każdym wieku na inspirujące warsztaty rysunkowe pn.: „Szkice w Formie”.

Kiedy: 21.09.2024

Gdzie: Park Kajki

Kiedy: 19.10.2024

Gdzie: Dziedziniec Galerii EL

W jakich godzinach: 11:00 – 13:00

Koszt: 10 zł / osoba

Dla kogo: Młodzież i osoby dorosłe

.

Podczas warsztatów dowiecie się, jakie są zasady prawidłowego wykonywania szkiców i tworzenia harmonijnych kompozycji. Następnie zmierzycie się z twórczym wyzwaniem – wykonaniem własnej pracy rysunkowej, w której główną rolę odegra Forma Przestrzenna. Wszystko to stworzycie pod czujnym okiem Adriany Ronżewskiej–Kotyńskiej, malarki i architektki. Artystka była m.in. pomysłodawczynią i współorganizatorką cyklu spotkań i dyskusji o przestrzeni miejskiej pn. ziELBLĄG, wystawy designEL, autorka projektu “Audiomurale”. Organizatorka cyklu otwartych spotkań okołorysunkowych realizowanych w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta miejskiej pn. “Szkicologia”.

Centrum Sztuki Galeria EL zapewnia wszystkie niezbędne materiały.

Nie przegapcie tej okazji, by rozwinąć swoje artystyczne umiejętności i spędzić czas w twórczej atmosferze! Dołączcie do nas i stwórzcie coś wyjątkowego! Absolutnie nie wymagamy żadnych umiejętności rysunkowych! 🙂

Wybrane z powstałych podczas warsztatów dzieła zostaną zaprezentowane na wystawie kończącej projekt #OtwartaGaleria w 2025 roku.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych przeniesiemy wydarzenie do wewnątrz Galerii EL.

ZAPISY SMS: 532 885 931

Wpisz w treści hasło „Szkice w Formie”, podaj imię, nazwisko oraz swój adres e-mail.

Rejestracja zostanie potwierdzona zwrotnym sms-em.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jest możliwość zapisów na osobne dni.