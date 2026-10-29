Warsztaty tworzenia szkatułek

15 listopada 2026 roku o godz. 11 w Pracowni tkactwa i rękodzieła artystycznego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się warsztaty „Pędzlem malowane – warsztaty tworzenia szkatułek”. Zajęcia zostaną zorganizowane w ramach wydarzenia „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet”.

Podczas warsztatów uczestnicy będą ozdabiać drewniane szkatułki, wykorzystując farby i dekoracyjne motywy. Zajęcia umożliwią rozwijanie kreatywności oraz poznanie możliwości rękodzieła artystycznego. Warsztaty są skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracach plastycznych.

Koszt udziału wynosi 20 zł od osoby. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zalecany jest kontakt z organizatorem.

Informacje organizacyjne:

Termin: 15 listopada 2026 r., godz. 11

Miejsce: Pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego, CSE „Światowid” w Elblągu

Koszt: 20 zł od osoby

Zapisy i informacje: tel. 55 611 20 59

Patronat honorowy nad wydarzeniem „Kobieta to Ja – artystyczne inspiracje kobiet” objęli Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Michał Missan, Prezydent Elbląga.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej CSE „Światowid” w Elblągu.