Warsztaty weekendowe w CSE „Światowid”. Rodzinne spotkanie z jesienną sztuką

10 października 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się kolejne warsztaty weekendowe dla dzieci i opiekunów. Po wakacyjnej przerwie organizatorzy zapraszają na zajęcia plastyczne inspirowane jesienią i światem leśnej przyrody.

Tematem pierwszego jesiennego spotkania będzie leśna sowa. Uczestnicy, korzystając z różnorodnych materiałów plastycznych, stworzą własne prace, rozwijając przy tym kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Formuła warsztatów zakłada swobodę twórczą – każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie zdecydować o wyglądzie swojej pracy i wykorzystaniu dostępnych materiałów.

Warsztaty skierowane są do dzieci z opiekunami. Ich celem jest nie tylko rozwijanie zainteresowań plastycznych najmłodszych, ale również zachęcanie rodzin do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:

godz. 9:00–10:30 – grupa I

godz. 11:30–13:00 – grupa II

Koszt udziału wynosi 50 zł / dziecko + opiekun

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 55 611 20 85 oraz mailowo: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

