Warsztaty wokalne dla seniorów w Światowidzie

Reklama

Nie ma potrzeby się wstydzić, każdy z nas ma predyspozycje i głos do tego by śpiewać. Jest to naturalna czynność dla ludzi, jak śmiech czy płacz. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza gorąco wszystkich seniorów na warsztaty wokalne.

Śpiew to nie tylko świetny sposób na spędzenie czasu, w gronie osób które mają podobne zainteresowania i upodobania. To także samo zdrowie. Badania naukowe udowadniają, że śpiewanie posiada liczne właściwości zdrowotne, dotlenia organizm, usprawnia pracę mięśni oddechowych. Pozwól sobie na bycie tym, kim czujesz się w środku, odkryj swój naturalny głos, który wyzwoli skrywane emocje i energię. Zajęcia poprowadzi Sławomir Rydzyński, będą odbywać się we wtorki (pierwsze zajęcia 4.02.), w sali muzycznej, w godzinach 11-13. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 55 611 20 85, lub mailowo kamila.mach@swiatowid.elblag.pl

CSE Światowid