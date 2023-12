Klub Aktywnego Seniora zaprasza na warsztaty zielarskie „W zgodzie z naturą”, które odbędą się 13 grudnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Tematem spotkania będą „święta ziołami pachnące” . Wstęp wolny!

Są idealnym dodatkiem do potraw świątecznych, mogą być wykorzystywane do zimowych herbat, a także jako dekoracja do bożonarodzeniowych słodkości. Zapraszamy na warsztaty zielarskie dla seniorów, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać dary natury na świątecznym stole. Dodatkowo chętni poznają dobroczynne właściwości ziół, wpływające na znakomitą kondycję naszego organizmu. Warsztaty zielarskie poprowadzi miłośnik natury, pasjonat i doświadczony praktyk - Ireneusz Otto Zander.

Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji pod adresem mailowym: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl

lub pod numerem tel.: 55 611 20 59.

Termin: 13 grudnia, godz. 10:00-11:30

Miejsce: Pracownia tkacka, CSE „Światowid” w Elblągu