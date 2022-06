Wczasy, Róża i P.Unity na początek. Zaczynamy Miasto.Gramy!

W najbliższy weekend w przystani Grupy Wodnej wystartuje letni cykl koncertów organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Na pierwszy ogień - synthpop/indie rock i funk, czyli bardzo tanecznie, choć w różnych klimatach.

Miasto.Gramy to cykl 12 koncertów zaplanowanych w różnych, niekoniecznie do tej pory z koncertami kojarzonych, miejscach Elbląga. Od jazzu przez elektronikę, funk, hip-hop do alternatywy i tanecznego popu. Będzie się więc można delektować żywą muzyką na Górze Chrobrego, na Miejskim Targowisku czy na schodach przed SSP3.

Więcej o całym cyklu przeczytacie tutaj.

Sobota 4 czerwca godz. 19:00

Róża

Róża to trio w składzie Małgorzata Penkalla, Szymon Lechowicz i Kamil Hordyniec. Twórcy znani są z grup Enchanted Hunters, Sorja Morja oraz Wilga, mieszkają i tworzą w Warszawie. Grupa zadebiutowała w kwietniu 2021 r. post-punkowym utworem „Oczy" wyprodukowanym wspólnie z Pawłem Krawczykiem z Hey. Piosenka zyskała rozgłos dzięki zdobyciu głównej nagrody w Konkursie Songwriterskim „Czekamy, czekamy" im. Roberta Brylewskiego. Latem 2021 roku Róża wystąpiła m.in. na Jarocin Festiwal 2021 oraz na Festiwalu Fama, gdzie zdobyła tytuł laureata.

4 lutego 2022 roku w dystrybucji Asfalt Distro ukazał się pierwszy album Róży – „Bu!".

Wczasy

Duet Wczasy łączy w swojej muzyce polską zimną falę z synth-popowymi przebojami w stylu lat 80. i 90. Mocne, emocjonalne polskie teksty, przebojowość, autorskie teledyski i żywiołowe koncerty sprawiły, że o Wczasach zrobiło się ostatnio głośno wśród fanów polskiej muzyki alternatywnej.

Debiutancka płyta Wczasów pt. „Zawody" podbiła serca wielu słuchaczy i recenzentów, a przez niektórych odebrana została nawet jako manifest pokoleniowy. Album trafił do różnych zestawień najlepszych polskich płyt 2018 roku, gdzie głosami 32 krytyków zajął czwarte miejsce tuż za podium.

Teledysk do singla Dzisiaj jeszcze tańczę wyświetlono na Youtube ponad 440 tysięcy razy. Utwory Wczasów grane są w wielu rozgłośniach radiowych, w tym w Trójce i Czwórce. W 2019 roku zespół wystąpił na największych festiwalach muzycznych takich jak Open'er, Slot Art czy OFF Festiwal, zagrał dla pełnej sali klubu Blue Note na Spring Breaku oraz dla brytyjskiej poloni w O2 Forum Kentish Town w Londynie. Jesienią 2021 ukazała się trzecia płyta Wczasów zatytułowana "To wszystko kiedyś minie".

Niedziela 5 czerwca godz. 19:00

P.Unity

Dziesięcioosobowy skład wciąż nie mieści się na większości scen i w większości ram gatunkowych - określany mianem funkowego, ale nominowany do Fryderyka w kategorii Blues & Country, grający na jazzowych festiwalach i mający na koncie współpracę z Michałem Urbaniakiem, ale w dużej mierze trzymający się piosenkowych, czasem popowych form. Nie ważne czy za pomocą melanżowo-rapowego „FUNKJEST" nagranego z gościnnym udziałem Kuby Knapa, czy sofciarskiego, singla „My Mind" P.Unity wraca by bronić tytułu „najlepszego koncertowego zespołu w Polsce" (jak określił ich niegdyś Bartek Chaciński).

P.Unity to (niezmiennie):

Jędrzej Dudek - wokal

Weronika Grzesiewicz - wokal

Sara Jaroszyk - wokal

Maciej Sondij - gitara

Adrian Manowski - bas

Miłosz Oleniecki - klawisze

Rafał Dutkiewicz - perkusja

Michał Łuka - saksofon

Radek Nowak - trąbka

Witek Haliniak - puzon

Miasto.Gramy - Przystań Grupy Wodnej

Wstęp wolny

Patronem medialnym cyklu Miasto.Gramy jest Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl