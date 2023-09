Weekend pełen słów

Raz do roku w Elblągu organizowany jest festiwal, podczas którego najważniejsze jest słowo. Właśnie trwa dziesiąte, jubileuszowe Wielorzecze. Zobacz zdjęcia.

- X Festiwal Literatury Wielorzecze, jubileuszowy, rozpoczął się wczoraj (22 września - red.), ale właśnie w tej chwili mam zaszczyt oficjalnie go otworzyć - mówiła Bogumiła Salmonowicz, prezes Stowarzyszenia Alternatywni, które organizuje wydarzenie. Poranne spotkanie w Centrum Sztuki Galerii EL rozpoczęła od krótkiego przedstawienia tej grupy. - Najpierw powstał Elbląski Alternatywny Klub Literacki, w grudniu 2009 r., z inicjatywy garstki ludzi, którzy lubią czytać, zaczynali pisać, chcieli się po prostu spotykać i coś robić. Około roku 2013 z tej dość już rozwiniętej grupy klubowej zaczęło się formować stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane formalnie w kwietniu 2014 r. Przez sześć lat istnienia stowarzyszenia prezesem była Dominika Lewicka-Klucznik – przypomniała Bogumiła Salmonowicz, która została później jej bezpośrednią następczynią. Prezes podkreśliła, że obecnie do grupy należy ok. 30 osób, choć aktywnie działa kilkoro członków. - Większość z nas to osoby piszące, członkami stowarzyszenia są ludzie różnych zawodów – zaznaczyła prezes Bogumiła Salmonowicz.

Prof. Feliks Tomaszewski. Fot. Anna Dembińska

Sobotni poranek festiwalu Wielorzecze upłynął pod przewodnictwem prof. Feliksa Tomaszewskiego, który przeprowadził spotkanie zatytułowane Poeta wobec tajemnicy. Próba "podejrzeń". Feliks Tomaszewski jest badaczem literatury, autorem książek, wykładowcą UG i ANS w Elblągu. Jego rozważania krążyły m. in. wokół Norwida. Najpierw powołał się na słowa Allena Ginsberga, który stwierdził: "Jedyną rzeczą, która może uratować świat, jest odzyskanie świadomości o świecie. To właśnie czyni poezja".

Kolejne spotkania w ramach tegorocznego Wielorzecza już wkrótce. Gośćmi festwalu są m. in. ks. Mirosław Maliński, Elżbieta Isakiewicz, Jarosław Mikołajewski, Przemysław Rudzki, Jakobe Mansztajn (Make life harder), Stanisław Górka, Marta Fox, Mirka Szychowiak i Baba od polskiego. Zaplanowano także koncert Cuarteto Re!Tango i slam poetycki. Na koniec zostaną ogłoszone wyniki VI Konkursu Poetyckiego Wielorzecze.

Dodajmy, że festiwal odbywa się przy wsparciu samorządów, instytucji kultury, szkół, fundacji i podmiotów prywatnych. Jego pełny program można znaleźć tutaj.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Festiwalu Literatury Wielorzecze.