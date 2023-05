Już dzisiaj w Kinie Świaotoiwd rusza Weekend z Millennium Docs Against Gravity. Przez 3 dni - od 19 do 21 maja widzowie obejrzą wyselekcjonowane tytuły z największego festiwalu kina dokumentalnego w Polsce!

Millennium Docs Against Gravity to jeden z największych festiwali filmowych w Polsce. Podczas weekendowej, lokalnej odsłony zaprezentowanych zostanie 6 znakomitych dokumentów. Dzięki nim udamy się w podróż od zakamarków internetu („I król rzekł: Co za fantastyczna maszyna!") przez historię radykalnej przemiany polskiego dwudziestolatka („Prawy chłopak"), opowieść o legendarnej fotografce-aktywistce Nan Goldin („Całe to piękno i krew") i szalonym świecie Davida Lyncha („Lynch/Oz") aż po wizytę w estońskich saunach („Siostrzeństwo świętej sauny") i przewrotne spojrzenie na to, co dzisiaj znaczy praca („Świat po pracy"). Szczegółowy program oraz opis filmów dostępny jest na stronie Kina Światowid: wwww.kino.swiatowid.elbalg.pl