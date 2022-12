„Weinberg-Czarnecki” - nowa płyta Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Z jednej strony górskie klimaty, z drugiej dźwięki niemal filmowe. Z jednej strony lasy i strumyki Pienin, z drugiej krajobrazy średniowiecznego Truso. Wreszcie, z jednej strony Mieczysław Weinberg, z drugiej Sławomir Stanisław Czarnecki. To w największym skrócie nowa płyta Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „Weinberg-Czarnecki”. Wraz z Paulą Preuss (skrzypce) i Sebastianem Perłowskim (dyrygent) kameraliści skonfrontowali ze sobą twórczość 2 wybitnych polskich kompozytorów, a premiera albumu odbędzie się 31 grudnia.

Na krążku znalazły się dwa utwory Mieczysława Weinberga: „Concertino na skrzypce i orkiestrę smyczkową op. 42 a-moll“ oraz „Aria na kwartet smyczkowy op. 9“. Pierwszy z utworów wręcz obfituje w muzyczne tematy, które mogłyby zilustrować niejeden oscarowy hit. Z kolei „Aria” po raz pierwszy została nagrana na płytę – jak zapewniają kameraliści, efekt przeszedł ich oczekiwania. Całości dopełniają kompozycje Sławomira Stanisława Czarneckiego: „Hombark Concerto - Koncert na skrzypce i smyczki op. 32“ oraz „Truso“. „Hombark concerto” to dźwiękowa podróż do najpiękniejszych widoków Pienin: lasów, skał, strumyków itd. Kto raz posłucha utworu, nie będzie chciał opuszczać tego pasma Karpat…”Truso” przyciągnie natomiast miłośników Elbląga i Żuław, nawiązuje bowiem do średniowiecznej, położonej w pobliżu dzisiejszego miasta, osady Truso. Jej przepych, kulturowa mozaika i dziejowe burze do dziś przetrwały w archeologicznych świadectwach, a także, za sprawą EOK i towarzyszących jej artystów, w muzyce.

Sponsorzy płyty: Fundusz Popierania Twórczości ZAIKS, Lakiernia Proszkowa OCCO, Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Kawiarnia „Za rogiem”, Konsul Honorowy Mołdawii w Elblągu Maciej Bukowski, Centrum Doradztwa i Mediacji Marta Piątkowska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Weinberg-Czarnecki

Elbląska Orkiestra Kameralna

Paula Preuss – skrzypce

Sebastian Perłowski – dyrygent

Mieczysław Weinberg:

„Concertino na skrzypce i orkiestrę smyczkową op. 42 a-moll“

„Aria na kwartet smyczkowy op. 9“

Sławomir Stanisław Czarnecki:

„Hombark Concerto - Koncert na skrzypce i smyczki op. 32“

„Truso”