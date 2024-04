Wejście do świata Waldemara Cichonia

- Za tą kurtyną jest świat, który powstał z imaginacji, z dotyku. Ten świat prawdopodobnie niekoniecznie czuje się zbyt pewnie. On tak jak ja się zmaterializuje i skonfrontuje z wami i poprzez wasze oczy nabierze życia – mówił podczas otwarcia swojej najnowszej wystawy w Galerii EL znany elbląski rzeźbiarz Waldemar Cichoń. Zobacz zdjęcia.

To kolejna wystawa elbląskiego rzeźbiarza w Galerii EL (poprzednia miała miejsce w 2015 r.) i jak mówił przedstawiciel tej świątyni sztuki Maciej Olewniczak podczas wernisażu, ma nadzieję, że nie ostatnia. Wyraźnie wzruszony Waldemar Cichoń dziękował za inspirację do przygotowania najnowszych prac swoim wnukom, dzieciom i żonie, a także przyjacielowi z Katalonii, który przyleciał specjalnie na otwarcie wystawy, którą można oglądać w prezbiterium podominikańskiego kościoła. Licznie przybyłych widzów od prac artysty przed otwarciem wystawy oddzielała kurtyna, która została rozsunięta, gdy skończyły się przemowy. To miało bardzo symboliczne znaczenie, zważywszy na to, że Waldemar Cichoń jest osobą niewidomą.

- Posiadacie tę cudowną możliwość i umiejętność oglądania świata. Macie oczy i to oczy wspaniale działające. Za tą kurtyną jest świat, który powstał z imaginacji, z dotyku. Ten świat prawdopodobnie niekoniecznie czuje się zbyt pewnie. On tak jak ja się zmaterializuje i skonfrontuje z wami i poprzez wasze oczy nabierze życia – kształtu i koloru. Proszę, bądźcie życzliwi – mówił Waldemar Cichoń podczas wernisażu, prosząc także o upamiętnienie swojej przyjaciółki i przyjaciółki Elbląga Katarzyny Warachim z Gliwic, która zmarła kilka dni temu.

Waldemar Cichoń i Maciej Olewniczak (fot. Mikołaj Sobczak)

– Przez 44 lata z czterokończynowym porażeniem walczyła ze światem. Wspomagała mnie w wielu rzeczach. Bez niej nie powstałyby wszystkie moje publikacje, bez niej nie zrobiłbym awantur z tak zwaną „Kaczką dziwaczką”, bez niej nie pokonałbym jednego z największych koncernów komputerowych, w którego zasobach, słowniku przypadkiem odnaleźliśmy, że inny to znaczy kaleka, niepełnosprawny, ślepy i tak dalej. Wściekłem się wtedy i przy pomocy Katarzyny napisaliśmy list do nich. Przeprosili nas za to i następnego dnia te wszystkie wpisy zostały usunięte. Nie mogę pogodzić się z jej odejściem i tę wystawę chciałbym zadedykować Kaśce – mówił Waldemar Cichoń.

Na wystawie pod tytułem „Odlot” można oglądać około 20 najnowszych prac elbląskiego rzeźbiarza. Będzie czynna w Galerii EL do 20 czerwca.

