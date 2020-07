Wernisaż Aleksandry Bielskiej

arch. CSE Światowid

„Zie-Mia” to tytuł wystawy fotograficznej autorstwa Aleksandry Bielskiej. Na wernisaż zapraszamy w środę 22 lipca o godz. 18.00 do CSE „Światowid”. Co ważne, zapraszamy na wernisaż tradycyjny, stacjonarny – taki jak przed pandemią.

Wernisaż zapowiada się bardzo ciekawie nie tylko z racji tematyki wystawy, ale także ze względu na jej umiejscowienie. Jej tytuł symbolicznie pokazuje kontrast i od razu zapowiada podział tematyczny prac na dwa piętra Galerii na balkonach CSE „Światowid”. Na pierwszym piętrze znajdziemy ZIE, gdzie zanurzymy się w zielony świat naturalnego pejzażu, natomiast na drugim piętrze będzie królowało MIA – czyli autorskie spojrzenie na przestrzenie miejskie. - „Zie-Mia” - w tym słowie mieszczą się fragmenty dwóch kolejnych, które będą leitmotivem wystawy - zieleni i miasta - mówi Aleksandra Bielska. - Zapraszam na wspólną wędrówkę. Rozpoczniemy od lasu, drzew, pól - tych przestrzeni, w których, mam nadzieję, uda nam się wziąć głęboki wdech, przygotować się na to, co dalej - na wizytę w miejskiej dżungli. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 31 sierpnia 2020 r. w Galerii na balkonach Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Aleksandra Bielska - entuzjastka filmu i fotografii, zbieraczka lokalnych historii i krajobrazów. Na co dzień pracuje w kinie, rozmawia o filmach (i nie tylko) z DKF-owiczami.

Informacja CSE Światowid