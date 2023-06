Wernisaż poplenerowy kobiecej grupy malarskiej

21 czerwca w Muzeum Regionalnym Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku odbył się wernisaż poplenerowy z udziałem nieformalnej grupy malarskiej. Inicjatywa pod nazwą "Warsztaty i plener malarsko-jeździecki jako alternatywa spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i przekazywania dobrych wzorców" była rezultatem udziału artystycznej grupy w plenerze Łęcze 2023, zorganizowanym przez artystkę Ritę Wójcik. Zobacz więcej zdjęć.

Historia tego projektu rozpoczęła się w elbląskiej Galerii Zum w 2010 roku, gdzie sześć kobiet rozpoczęło swoją przygodę z malowaniem pod opieką artystki Rity Wójcik. Z biegiem czasu do grupy dołączyły kolejne kobiety, które podzielały tę pasję. Dla wszystkich uczestniczek malowanie stało się sposobem na rozwój artystyczny, doskonalenie warsztatu oraz okazją do nawiązywania kontaktów i wzajemnej inspiracji.

Plener odbył się w Aqarela Studio Rity Wójcik w Łęczu, miejscu do twórczej pracy. Uczestniczki pleneru miały tam okazję do wspólnego malowania. Był to niezwykle inspirujący czas, a uczestniczki zdecydowały się uwiecznić te chwile na płótnach, które zostały zaprezentowane podczas wernisażu.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu "Białe piano".

Wystawa była doskonałym przykładem na to, jak twórczość artystyczna może być sposobem na rozwijanie pasji, spędzanie czasu wolnego oraz przekazywanie pozytywnych wzorców. Inicjatywy takie jak plenery malarskie nie tylko umożliwiają artystom rozwijanie swojego warsztatu, ale także integrują społeczność artystyczną, inspirując i czerpiąc wzajemne korzyści.