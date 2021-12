Wernisaż wystawy Adriana Kiszka w „Światowidzie"

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza w środę (15 grudnia) o godzinie 18:00, na wyjątkowe wydarzenie - wernisaż wystawy obrazów Adriana Kiszka. Twórczość Adriana Kiszka będziemy mogli podziwiać w Galerii na Balkonach CSE ,,Światowid". Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie autorskie z artystą. Całość uświetni koncert Piotra Surdykowskiego. Wstęp wolny, zapraszamy!

Spotkanie autorskie dedykowane jest wszystkim osobom, które mają w sercu sztukę – mówią organizatorzy. Będzie to niepowtarzalna przestrzeń do rozmowy, zadawania pytań. Artysta jest otwarty na dyskusję. Z przyjemnością poruszy zagadnienia interesujące odbiorców oraz opowie m.in. o budowaniu wizerunku w przestrzeni medialnej, współpracy z domami aukcyjnymi, a także o tym jak wygląda i z czym wiąże się praca artysty – dodają organizatorzy.

Ponadto, artysta podjął się współpracy z lokalnym muzykiem Piotrem Surdykowskim, który nada wystawie niepowtarzalnego charakteru. Jednak to nie koniec atrakcji! Artysta przygotował dla wszystkich miłośników sztuki, zainteresowanych wystawą niespodziankę. Będzie można zdobyć autorski limitowany Fine Art wraz z certyfikatem autentyczności. Szczegóły przekażemy podczas wernisażu!

BIO

Adrian Kiszka, ur. w 1991 roku w Gnieźnie. Zadebiutował w wieku 11 lat. Otrzymał wówczas specjalne wyróżnienie oraz nagrodę Henryka Jerzego Chmielewskiego, twórcy słynnej serii komiksów: ,,Tytus, Romek i A’Tomek” na ogólnopolskim konkursie rysunkowym. Absolwent Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. W 2021 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskując tytuł magistra sztuki na kierunku Malarstwo, spec. malarstwo sztalugowe w pracowni prof. dr hab. Ireneusza Kopacza. Dyplom uzupełniający realizował z malarstwa ściennego. Był to pierwszy w historii Uniwersytetu dyplom, który łączył malarstwo ścienne z intermediami (Sztuka NFT). Jego prace prezentowane były m.in. w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, Łazienkach Królewskich oraz Teatrze Wielkim w Warszawie, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Od 2014 roku maluje charakterystyczne obrazy z powielonymi oczami. W 2019 r. stworzył projekt pt. “Póki my żyjemy”, w którym malował portrety bohaterów z okresu II Wojny Światowej. Jego projekt doczekał się publikacji w Miesięczniku “Śląsk”. W 2021 roku wydał pierwszego w Polsce e-book’a dotyczącego Sztuki NFT pt. “Sztuka NFT, Pierwszy w Polsce poradnik dla artysty i kolekcjonera”.

Indywidualizm, ciężka praca i silna osobowość, a także charakterystyczny styl i warsztat pomogły Adrianowi Kiszka odnaleźć się w świecie sztuki i wejść "na salony". Artysta jest biegły w różnych technikach i stylach, które łączy ze sobą tworząc niepowtarzalne obrazy. Obecnie w jego twórczości można wyróżnić trzy cykle. Pierwszy to obrazy poświęcone bohaterom z okresu II Wojny Światowej, które artysta stworzył, aby chronić ich od zapomnienia. Drugi to autorski cykl monochromatycznych, rozedrganych portretów, wariacja na temat ciała i duszy. Rozedrgane, transcendencyjne dzieła tętnią życiem, pulsują, są pełne emocji. Jest to swoista próba zabrania widza na spacer w głąb duszy ludzkiej. Próba ukazania tego, jak ważne jest to co niewidoczne dla oczu, a co umyka. Trzeci cykl to obrazy w pełnej gamie kolorystycznej, które poruszają tematy związane z problemami współczesnego świata. Obrazy z pogranicza realizmu, surrealizmu i pop-artu. Tworzone przez artystę obrazy są wyrazem jego wewnętrznej ciekawości. Pełne uczuć oraz wyobraźni duchowej, niewątpliwie przełamują wszelkie konwencje.

Wystawa będzie czynna od 1 grudnia 2021 do 5 stycznia 2022 w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Termin i miejsce | wernisaż, spotkanie autorskie oraz koncert Piotra Surdykowskiego | 15 grudnia (środa), godz. 18.00, II piętro CSE „Światowid” w Elblągu, Galeria na Balkonach | wstęp wolny | Zapraszamy!