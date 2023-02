Wernisaż wystawy autorstwa Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza, który odbędzie się w czwartek (16 lutego) o godz. 18 w nawie głównej.

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz to artysta totalny – performer, tancerz, choreograf, kreator kostiumów, obrazów i obiektów wykonanych autorską techniką „tapingu”, której podstawą jest taśma i materiały pochodzenia wtórnego. O swojej pracy mówi, że „jest procesem powstawania, kreowania nowego. Może objawić się zarówno nowym dziełem w postaci obrazu, zaczątkiem idei performance, jak również porządkowaniem pracowni czy pracą w ogrodzie. Czuję się spełniony i w pełni usatysfakcjonowany, zanurzając się w procesie”.

Wystawa "I <3 to make you happy" to transgeniczna i transseksualna podróż w głąb <3, do niezwykłej wrażliwości, naturalności i spontaniczności artysty. Twórczość Leona jest pełna przeciwieństwa, “rozwibrowana i drżąca” od emocji i uczuć, a jego bezkompromisowość i dzikość tworzy jedyny, niepowtarzalny język wypowiedzi artystycznej. Sztuka Leona Dziemaszkiewicza sięga do przeczuć i instynktów, a nadrzędną jej zasadą jest szczerość. Artysta dotyka i porusza swoich odbiorców i odbiorczynie bezpośredniością i autentycznością, stawiając pytania o granice pomiędzy zwierzęcością a człowieczeństwem, bólem a przyjemnością, namiętnością a spokojem.

Krzysztof „Leon” Dziemaszkiewicz (ur. 15 lipca 1963 w Lipianach) – performer, choreograf, twórca obiektów i form przestrzennych. W latach 1987 – 1995 związany był z Teatrem Ekspresji, w którym był tancerzem i asystentem choreografa i reżysera Wojciecha Misiuro. Brał udział we wszystkich realizacjach scenicznych i filmowych teatru oraz w festiwalach krajowych.

Ze S.F.I.N.K.S., czyli Sopockim Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki, Krzysztof „Leon” Dziemaszkiewicz związany jest od początku, czyli 1991 roku, kiedy odbyła się pierwsza impreza – „Bal na gruzach”. Dziemaszkiewicz nieprzerwanie współpracuje z grupą artystek i artystów skupiających się wokół „Sfinksa”, biorąc udział w ich projektach artystycznych. W tym czasie „Leon” stworzył choreografie dla sfinksowych pokazów mody, happeningów, przedstawień i innych projektów.

Nieprzerwanie od 1995 r. Krzysztof „Leon” Dziemaszkiewicz prowadzi autorski Teatr Patrz Mi Na Usta, w którym pełni rolę reżysera, choreografa i tancerza. Ideą teatru jest kolektywne działanie. Wyróżniającą cechą przedstawień Teatru jest ich interdyscyplinarności łącząca elementy tańca, performance, muzyki i sztuk wizualnych. Istotnym wątkiem poruszanym w spektaklach jest „płynność tożsamości płciowej”, która jest stale modyfikowana i ulega metamorfozie, wpisując się w estetykę queer. Początkowo Teatr Patrz Mi Na Usta działał w Gdańsku, a od 1997 roku po przeprowadzce Dziemaszkiewicza do Niemiec – w Berlinie.

Okazją do podróży do Berlina był casting prowadzony przez Teatr „Moving M3”, który Dziemaszkiewicz wygrał i wkrótce rozpoczął współpracę z Teatrem jako performer, choreograf i reżyser, działając w jego strukturach w latach 1996 – 1999.

W latach 2004 – 2012 Dziemaszkiewicz, jako choreograf i performer, współpracował z niemiecką artystką polskiego pochodzenia Mariolą Brillowską, z którą zrealizował szereg projektów multimedialnych.

Od 2013 roku Krzysztof „Leon” Dziemaszkiewicz bierze aktywny udział w alternatywnych i efemerycznych akcjach odbywających się w Berlinie i jego okolicach (m.in. Trash Era, Pornceptual, Liber Null).

Od 2016 roku zainteresowania artystyczne Krzysztofa Dziemaszkiewicza skupiają się na projektowaniu obiektów z materiałów pochodzących z recyclingu. Realizuje instalacje i formy przestrzenne w technice „tape-art”.

Laureat Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego (2011) i wielokrotny laureat Stypendiów Kulturalnych Marszałka Województwa Pomorskiego i Stypendiów Artystycznych Miasta Sopot.