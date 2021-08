Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza 8 września (środa) o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Weroniki Braun. Wystawa „Chodź za mną” zaprasza do przejścia przez drzwi poza świat, który znamy. Prezentowane dzieła skupiają się na mniej lub bardziej niepokojącym nastroju emocji, a każda z prac to inny kawałek transcendentnego, ulotnego świata. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Weronika Braun jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. To artystka mieszkająca pod Piotrkowem Trybunalskim, której prace ukazują pejzaże skąpane w światłach i cieniach emocji. Szuka transcendencji za pomocą malarstwa oraz aparatów otworkowych. Poprzez swoje prace stara się przekazać to, co niematerialne i nieuchwytne, zapraszając widzów do innego świata. W swoim procesie artystycznym Braun najczęściej tworzy z olei, naturalnych żywic, wosku, pigmentów, farb, które sama tworzy. Jej obrazy były wystawiane między innymi w Port Louis (Mauritius), Rzymie (Włochy), Wenecji (Włochy), New Delhi (Indie), Wiedniu (Austria) i Marbelli (Hiszpania).

W pracach artystki liczy się głównie gra świateł i barw. Obrazy przedstawiają odrealnione, wrażeniowe pejzaże, które są metaforami tego rodzaju wydarzeń w życiu, kiedy przychodzi do nas coś, co wzbudza w nas silne emocje – na przykład spełnienie skrytego marzenia. Jest to coś tak dużego zmieniającego naszą rzeczywistość, że często zaczynamy się gubić w naszych odczuciach. Emocje towarzyszące takim wydarzeniom artystka przedstawia w formie alternatywnych, mglistych pejzaży pełnych świateł i cieni.

Za pomocą formy pracy, artystka stara się pokazać proces powstawania świata, który kreuje. Obrazy porównywane są do okna, przez które odbiorca może w jakimś stopniu poczuć duchowość przedstawionych uniesień emocjonalnych. Ma za zadanie „wciągać” widza do innego świata. Takiego, w którym nie odczuwa się czasu ani rzeczy.

Prace przedstawione na wystawie mają dwie formy: obrazów na podobraziach płóciennych oraz obiektów na bazie enkaustyki, które składają się z obrazu malarskiego wykonanego woskiem pszczelim na desce, otworkowej odbitki fotograficznej oraz małego lightbox’a z fragmentem kliszy negatywu. Za pomocą formy pracy, autorka stara się pokazać proces powstawania świata, który kreuje.

Data: 8 września 2021(środa)

Miejsce: Galeria „Nobilis”, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Wystawa będzie czynna do 15 października 2021 w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy!