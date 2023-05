Weź udział w Festiwalu Kreatywności 2023!

Ekscytujące pokazy i eksperymenty, kreatywne stoiska edukacyjne, warsztaty i prelekcje czy twórcza scena talentów. Serdecznie zapraszamy elbląskie szkoły do udziału w tegorocznym Festiwalu Kreatywności w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, który odbędzie się już w czerwcu!

Mali naukowcy, młodzi programiści, projektanci mody czy twórcy gier - zapraszamy wszystkich zdolnych uczniów do prezentacji swoich umiejętności oraz pasji podczas Festiwalu Kreatywności 2023. To impreza skierowana do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII ze wszystkich elbląskich szkół podstawowych. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie najciekawszych form spędzania czasu, inspiracja młodych osób do poszukiwania nowych zainteresowań oraz nauka poprzez zabawę.

Podczas dwudniowego przeglądu nie zabraknie wybuchowych eksperymentów, nieszablonowych i innowacyjnych stoisk kreatywnych, prezentacji nowinek technologicznych oraz występów artystycznych z pokazem talentów elbląskich uczniów. Gwarantujemy niesamowite emocje i świetną rozrywkę!

Festiwal odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2023 roku w godzinach od 9:00 do 14:30 w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

1. W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prezentujący różnorodne formy kreatywności, działania indywidualnie lub w grupach.

2. Termin składania zgłoszeń upływa 25.05.2023 roku.

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 zespoły na wybrany dzień Festiwalu:

● 1 zespół reprezentujący „Stoisko kreatywne” (1-3 osoby) - możliwość zgłoszenia zespołu na dwa dni. W przypadku dużego zainteresowania organizator może wskazać tylko jeden dzień,

● 3 zespoły na „Scenę kreatywną” prezentujące swoje talenty (1-5 osób/zespół)- możliwość zgłoszenia zespołów na dwa dni. W przypadku dużego zainteresowania organizator może wskazać tylko jeden dzień,

● 1 zespół na turniej wiedzy o filmach/serialach „Filmowe klasy” (2 osoby) - możliwość zgłoszenia zespołu tylko na jeden dzień.

4. Liczba miejsc jest ograniczona.

5. Dla uczestników stoisk kreatywnych, sceny kreatywnej oraz turnieju przewidziane są upominki/nagrody.

Szczegóły dostępne są w regulaminie wydarzenia lub u organizatora – nr tel.: 55 611 20 89,

e-mail: agnieszka.tkaczuk@swiatowid.elblag.pl lub agnieszka.jankowska@swiatowid.elblag.pl .

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są do pobrania na stronie www.swiatowid.elblag.pl .