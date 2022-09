Weź udział w grze miejskiej „Blisko klawiatury, jeszcze bliżej literatury”

Fantastyczna, edukacyjna zabawa dla uczniów szkoły podstawowej. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do udziału w grze miejskiej „Blisko klawiatury, jeszcze bliżej literatury”.

Do udziału w grze miejskiej zapraszamy uczniów klas od V do VIII. Odbędzie się ona 4 października. Celem inicjatywy jest przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa oraz stworzenie okazji do indywidualnych działań rozbudzających ich kreatywność. Wartością dodaną jest również upowszechnienie dorobku kultury Elbląga, przybliżenie młodym mieszkańcom oferty kulturalnej, wspieranie uczestnictwa w kulturze, wytwarzanie identyfikacji z własną społecznością i jej kulturą oraz promowanie nowych form aktywności i działalności kulturalnej.

W przygotowanie gry włączyły się instytucje, które od lat są ważnymi partnerami naszej instytucji. Są to: Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Warmińsko Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu im. Karola Wojtyły, Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.

Czekamy na Wasze drużyny! Zgłoszenia przyjmowane są do 28 września. Liczba miejsc ograniczona!

Więcej szczegółów w regulaminie, znajdującym się na stronie oraz pod numerem telefonu 55 611 20 59.

Gra będzie realizowana w ramach projektu pn. „Książka ma znaczenie - czyta każde pokolenie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.