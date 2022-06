Wieczór z filmowymi przebojami

Największymi filmowymi przebojami Elbląska Orkiestra Kameralna zakończyła czternasty sezon artystyczny. Koncert odbył się w piątek (10 czerwca) w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

W tym sezonie Elbląska Orkiestra Kameralna zagrała ponad trzydzieści koncertów, rozrywkowych i klasycznych. - Bez was nie ma nas artystów. Puste sale koncertowe w czasie pandemii były okropnym doświadczeniem i mam nadzieję, że to już nigdy nie wróci i pozostaniecie państwo z nami na zawsze - tymi słowami przywitał publiczność prowadzący piątkowy koncert.

To była wyjątkowa muzyczna uczta. Jak kończyć sezon artystyczny, to z przytupem! Elbląska Orkiestra Kameralna pozostaje wierna tej zasadzie i z tej okazji zaprosiła melomanów na wieczór pełny muzycznych emocji i filmowych namiętności. Była to niezwykła podróż śladami klasyków muzyki filmowej, której kres wyznaczali z jednej strony Adam Wesołowski, z drugiej Piotr Sałajczyk oraz oczywiście Elbląska Orkiestra Kameralna. Pierwszy to dyrygent, kompozytor i menadżer kultury, który ma w dorobku ponad 50 autorskich kompozycji. Drugi to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, którego dźwięków nie sposób pomylić z żadnymi innym.

W programie koncertu znalazły się m. in. utwory: „Misja" E. Morricone, "Moon river" H. Manciniego, "Sól ziemi czarnej” W. Kilara, czy "Titanic" J. Hornera.

Następny koncert elbląskich kameralistów odbędzie się 1 lipca o godz. 19 w Ratuszu Staromiejskim. Wystąpią Anna Wandtke-Wypych (skrzypce) oraz, Bogna Czerwińska-Szymula (fortepian). 3 lipca o godz. 19 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się inauguracja „Elblag Music Masterclass” czyli letniego święta muzyki smyczkowej w wykonaniu kameralistów.

