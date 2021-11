Wieczór z tangiem i kameralistami

W niedzielę (28 listopada) Elbląska Orkiestra Kameralna zabrała melomanów do muzycznego świata Astora Piazzolli. To nazwisko znane jest wszystkim miłośnikom tanga. Zobacz zdjęcia.

Astor Piazzolla to znakomity wirtuoz bandoneonu oraz niewątpliwa ikona tanga. Wywodzi się z rodziny włoskich imigrantów, którzy osiedli się w Argentynie. W tym roku przypada jego setna rocznica urodzin. Muzyka Piazzolli - osobliwa, niepowtarzalna i bez wątpienia nasycona „argentyńskością” wywarła wpływ na muzyków z całego świata, reprezentujących różne gatunki. Elbląska Orkiestra Kameralna w niedzielny wieczór zabrała melomanów do muzycznego świata Piazolli, któremu była poświęcona pierwsza część koncertu. Rozpoczął się on znaną kompozycją Oblivion, jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów w stylu tango nuevo, którego Piazzolla był twórcą. Tango to oczywiście taniec pochodzący z Argentyny, ale tango nuevo nie jest przeznaczone do tańczenia ze względu na kunsztowne stylizowanie, lecz do słuchania. Swoją formą nawiązuje do baroku, a rytmem i harmonią do jazzu. Nuevo tango stanowiło tak dalece posunięte przetworzenie tanga tradycyjnego, że wielu Argentyńczyków nie mogło się z tym pogodzić. Kompozytor spotykał się nawet z przejawami agresji. W ten wieczór usłyszeć mogliśmy m. in. Street tango (tango uliczne), które przeniosło słuchaczy na zadymione i chaotyczne uliczki Buenos Aires oraz kompozycję Duo de Amor.

Kameraliści zagrali pod batutą Juana Jose Navarro, który równie wprawnie operuje klarnetem – otrzymał nawet w tej dziedzinie tytuł Profesor Superior. Koncertując, przemierzył już tysiące europejskich i światowych kilometrów – występował m. in. w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech, Rumunii, Holandii, USA i Korei Południowej. Z kolei Jan Harasimowicz związał swoją karierę z trąbką, i to z sukcesami. Pochwalić się może występami z City of Birmingham Symphony Orchestra, Zespołem Muzycznym Teatru Szekspira w Stratford, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus czy Filharmonią Narodową. To jeden z najlepszych trębaczy w Polsce. Jest solistą Sinfonia Varsovia oraz wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Na fortepianie zagrała Aleksandra Seredyńska.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej