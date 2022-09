„Wierzę w lepszy świat”, czyli koncert nie dla wszystkich (aktualizacja)

Pod takim hasłem w sobotę wieczorem na bulwarze Zygmunta Augusta odbył się koncert, organizowany przez Telewizję Polską z okazji otwarcia przekopu przez Mierzeję. Nie wszyscy mogli wysłuchać koncertu pod sceną. Zobacz zdjęcia.

W piątek pisaliśmy o kontrowersjach związanych z organizacją imprezy. W sobotę wszyscy, którzy wybrali się na starówkę, mogli przekonać się, jak to wyglądało w praktyce. Miejsce pod sceną przeznaczono dla góra 999 osób, jak TVP informowała w zgłoszeniu do władz miasta. Pozostali mogli wysłuchać koncertu zza dalszego rzędu barierek, wiele z nich było przesłoniętych czarnym materiałem, co utrudniało widoczność.

Nie wszyscy mogli obejrzeć koncert pod sceną (fot, Mikołaj Sobczak)

- Wpuszczali tylko ograniczoną ilość osób, mimo że plac był w części pusty. Zakryli boki czarnymi foliami, aby nikt nic nie zobaczył. Przy wejściu informowali, że aby wejść, trzeba mieć wejściówkę albo czekać aż ktoś opuści plac. Przecież to porażka i wstyd. Ostatnio w sierpniu nie takie gwiazdy były i wszyscy mogliśmy się bawić a dzisiaj? Czy to była tylko impreza partyjna dla popierających PiS? Rodziny z dziećmi odchodziły, bo nie zostały wpuszczone. Wstyd dla miasta i władz, które na to pozwoliły – dzieliła się swoimi wrażeniami z naszą redakcją pani Agnieszka.

Na scenie wystąpili m.in. Ryszard Rynkowski, Janusz Radek, Krzysztof Kiljański, Piotr Cugowski, Kasia Moś czy Katarzyna Cerekwicka. W repertuarze przeważały piosenki, które przez lata stały się muzycznymi symbolami, jak „Dziwny jest ten świat”, „Modlitwa o wschodzie słońca” czy „Moja i twoja nadzieja”. Koncert potrwał ponad godzinę, a w jego trakcie realizatorzy TVP poza prezentowaniem wykonawców i publiczności pokazywali widok na starówkę i rzekę z lotu ptaka i drona.

Koncert był transmitowany na żywo w TVP 1.

Aktualizacja 19 września

TVP wydała oświadczenie w sprawie zorganizowanego w Elblągu koncertu.

- Koncert ten był przede wszystkim audycją telewizyjną, a nie imprezą plenerową, został zarejestrowany i wyemitowany na antenach TVP. W trosce o bezpieczeństwo zastosowano się do przepisów obowiązujących przy organizacji wydarzeń kulturalnych, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia limitu zgromadzonych osób. Wszystkich zainteresowanych koncertem zapraszamy do VOD.TVP.PL oraz do śledzenia naszej oferty programowej, ponieważ koncert zostanie wkrótce powtórnie wyemitowany - czytamy w oświadczeniu.