Wiolonczelowe impresje. EOK & Tomasz Strahl

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Na szczęście wśród muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej ta zasada nie obowiązuje i w marcu kameraliści po raz kolejny, w szkole muzycznej, wystąpią pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. W roli solisty do muzyków dołączy zaś Tomasz Strahl – wiolonczelista należący od dekad nie tylko do polskiej, ale i europejskiej czołówki.

Jego wirtuozerię mieli przyjemność podziwiać melomani od Tokio po Tel Awiw i od Barcelony po Sankt Petersburg, a 11 marca do tego grona dołączą elblążanie. Dzięki Tomaszowi Strahlowi przekonamy się, jak brzmi wiolonczela według Vivaldiego, w programie także dźwięki Mozarta. Wiolonczelowych impresji nigdy dość! 11 marca (sobota), godz. 19 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent Tomasz Strahl – wiolonczela Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. W. A. Mozart – Divertimento F-dur KV 138 na orkiestrę smyczkową A. Vivaldi – Koncert a-moll RV 422 na wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i basso continuo Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 50 zł (normalny), 40 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl. Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Elbląska Orkiestra Kameralna