Wishlake - koncert na rzece

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na nietypowe doznania koncertowe. W piątek 7 lipca z Przystani Grupy Wodnej wypłynie, zagra i zaśpiewa Wishlake (Kamil Zawiślak). Publiczność dołączy na kajakach i rowerach wodnych.

Czy da się połączyć emocje koncertowe i te z obcowania z rzeką, naturą, rekreacją wodną? Pewnie. Do takiego wniosku doszło Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? organizując kolejny, po pierwszych ubiegłorocznych doświadczeniach, koncert na rzece.

Na drewnianej platformie ciągniętej wolno przez łódź motorową zagra i zaśpiewa artysta, a publiczność towarzyszyć mu będzie płynąc niespiesznie w rowerach wodnych, kajakach lub innym sprzętem pływającym.

Koncert potrwa około godziny i zakończy się w miejscu rozpoczęcia.

Dla chętnych uczestników mamy przygotowane około 50 miejsc w sprzęcie pływającym. Kajaki i rowery wodne będą udostępnione nieodpłatnie - decyduje kolejność zgłoszeń w dniu koncertu do wyczerpania miejsc (4 osoby w rowerach wodnych i 2 w kajaku). Zapraszamy do dołączenia również posiadaczy własnego sprzętu - np desek SUP.

Chętnych uczestników prosimy o przybycie trochę wcześniej, żeby zdążyć zaopatrzyć się w obowiązkowe kapoki i zapewnić sobie miejsce w udostępnionych jednostkach pływających.

7 lipca, godz. 19 - Przystań Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie 12)

Udział w koncercie jest bezpłatny. Ilość miejsc w sprzęcie pływającym jest ograniczona.

WISHLAKE

Dawniej Milky Wishlake, czyli Kamil Zawiślak – wokalista, producent, a także pianista w nagradzanym trójmiejskim zespole Quantum Trio, z którym nagrał już cztery płyty. Ukończył konserwatorium w klasie fortepianu jazzowego w Rotterdamie.

W 2022 r. premierę miał jego album „Drowning”, z singlami „Let Me Go” (w teledysku w roli głównej wystąpił aktor Nikodem i Tymoteusz Rozbiccy) i „I Could Be Yours” oraz „Love War”. Na koncie ma epkę „Five Contemporary Songs” i album „Wait For Us”, gdzie śpiewał m. in. z Dawidem Podsiadło. Jest także twórcą projektu 20/20, gdzie śpiewa teksty polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego w nowoczesnych, popowych aranżacjach.



Koncert realizowany jest w ramach projektu Kiosk Kultury | Rzeka finansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego