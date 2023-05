Włoski wieczór pełen romantycznych uniesień

Za nami kolejny koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Owa trzynastka w dacie zdecydowanie nie przyniosła pecha. Publiczność dopisała, a koncert wieńczyły owacje na stojąco. Dla artystów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz zaproszonych gości z Włoch był to niewątpliwie niezwykle udany wieczór. W repertuarze gościła muzyka włoskich kompozytorów oraz mistrza Mozarta. Zobacz zdjęcia.

Wieczór rozpoczął się przepięknym Concerto-grosso nr 12 op. 6 Arcangela Corellego, z których słynie włoski kompozytor. Forma concerto-grosso charakteryzuje się rywalizacją dwóch grup muzycznych. W tym wypadku koncertmistrzyni Paula Preuss oraz lider grupy wiolonczel Mariusz Mruczek prowadzili muzyczną rywalizację z orkiestrą poprzez wykonywanie partii solowych. Dodatkowo, soliści prowadzili między sobą muzyczny dialog, dopełniając kameralny wydźwięk utworu. Pięcio-częściowy utwór nawiązywał do włoskich tańców takich jak Sarabanda oraz Giga. Była to kwintesencja włoskiej muzyki czasów późnego baroku, gdzie fragment liryczne o niezwykłym natężeniu emocjonalnym przeplatały się z fragmentami wirtuozowskimi, pełnymi włoskiego temperamentu.

Solistą wieczoru był włoski pianista – Maurizio Moretta, który wykonał Koncert fortepianowy C-dur nr 21 KV 467 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzieło to zostało wybrane nie przypadkowo, ponieważ słynie jako jeden z utworów z okresu wielkich artystycznych sukcesów kompozytora. Wykonanie charakteryzowało się dużą przejrzystością muzyczną oraz zdecydowanie włoskim temperamentem. Koncert fortepianowy W.A. Mozarta w wykonaniu Maurizio Moretty podbił niewątpliwie serca słuchaczy. Zachęcony oklaskami artysta zdecydował się wykonać na bis Fantazję-Impromptu cis-moll op.66 Fryderyka Chopina z dedykacją dla polskiej publiczności. Jego charyzmatyczne, pełne temperamentu wykonanie nagrodzone zostało owacją na stojąco. Ostatnim utworem z repertuaru był Kwartet Nr 1 op.8 Luigiego Boccheriniego ukazujący, jak wielkimi romantykami są włoscy kompozytorzy. To kameralne dzieło przeniosło słuchaczy do słonecznej krainy znad Adriatyku. Orkiestrę podczas całego wieczoru prowadził włoski dyrygent – Roberto Gianola, który ukazał elbląskiej publiczności piękno muzyki z jego kraju.

