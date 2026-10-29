WMBP w Elblągu stawia na pomysłowość

Czy w bibliotece można własnoręcznie zrobić masło? W WMBP w Elblągu jak najbardziej! Seniorzy z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przekonali się o tym podczas kolejnego spotkania, które połączyło kulinarne tradycje z odkrywaniem możliwości Biblioteki Pedagogicznej.

Fot. WMBP

W ruch poszła tradycyjna maselnica, a przygotowywaniu domowego masła towarzyszyły rozmowy, wspomnienia i sporo uśmiechów. Nie zabrakło również degustacji! Uczestnicy mieli także okazję bliżej poznać Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, jej działalność i bogatą ofertę edukacyjną.

To kolejne wspólne przedsięwzięcie obu instytucji. Od stycznia 2025 roku WMBP i Klub Seniora ECUS realizują cykl „Młodzi duchem w świecie wiedzy i pasji”. Były już treningi pamięci, warsztaty rękodzielnicze, spotkania poświęcone historii Elbląga czy bezpieczeństwu w internecie. Ta współpraca została niedawno doceniona wyróżnieniem w wojewódzkim konkursie „Potrzebni 2026”.

Warsztaty z robienia masła pokazują, że biblioteka może być miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale również rozwijania pasji, integracji i odkrywania zapomnianych tradycji.

WMBP przy ul. Saperów 14F zaprasza do współpracy szkoły, organizacje, instytucje i grupy mieszkańców. Bo dobrych pomysłów na ciekawe spotkania tutaj nie brakuje!

Więcej informacji: www.wmbp.edu.pl