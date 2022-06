Wpadnij na śniadanie i zostań na dłużej

W 1971 roku (4 Biennale Form Przestrzennych, Zjazd Marzycieli w Elblągu) artystka Ewa Partum, zainspirowana Śniadaniem na trawie wg. Édouarda Maneta - rozciągnęła na trawie wielkie płótno z tytułem obrazu, a na trawie obok, namalowała ten tytuł farbą, co uruchomiło złożoną grę słowną.

W związku z tym, Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejny cykl "Śniadań na trawie", gdzie będzie można miło i smacznie spędzić wspólny poranek.

Cztery wakacyjne i niedzielne poranki będą pod znakiem smaku, muzyki, aktywności i edukacji.

Poranne spotkania dają okazję do wspólnego relaksu, ciekawych rozmów czy aktywności na świeżym powietrzu. Nie tak dawno większość z nas tęskniła za wspólnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Program pierwszego dnia (26 czerwca):

Smacznie:

10:00 - 14:00 Restauracja Vegan Spot, Kawiarnia #Bez Pyszne, ekologiczne i 100% wegańskie śniadania, kawa i ciasta (m.in. szakszuka z czerwonej soczewicy, pączki bez cukru, lemoniady, cold brew i wiele innych)

Muzycznie:

10:00 - 14:00 DJ. Roger House music

Aktywnie:

11:00 - 12:00 Zojafitness, Marta Demko - zajęcia fitness, gimnastyka kręgosłupa, rozciąganie i relaksacja

Edukacyjnie:

10:00 - 14:00 Aneta Tadra Żuławianki - "Hurra natura, czyli naturalny i przyjemny warsztat tworzenia roślinnej biżuterii". Na spotkaniu przyjrzymy się z bliska przyrodzie, której to najdrobniejsze elementy, kształty i kolory zainspirują do zrobienia wyjątkowej bransoletki, broszki czy kolczyków

Spotykamy się na dziedzińcu Galerii EL. Do dyspozycji będą leżaki i pufy. Można zabrać ze sobą kocyki, książki, skakanki, swoje kulinaria etc. Do zajęć ruchowych należy wziąć ze sobą maty!

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszelkie aktywności odbywać się będą w namiocie estradowym, na dziedzińcu.

Wszystkie aktywności są bez ograniczeń wiekowych a wstęp na wszystkie spotkania wolny.

Podczas niedzielnych poranków będzie można również obejrzeć aktualne wystawy znajdujące się w Galerii.

Kolejne śniadania odbędą się w dniach: 17.07, 31.07 i 28.08

Więcej informacji można znaleźć na plakacie.

Projekt Śniadania na trawie realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu.