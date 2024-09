Kino Światowid zaprasza na projekcję w cyklu „Wtorkowe kino dla dorosłych”. Seans filmu „Niepewność. Zakochany Mickiewicz” odbędzie się 24 września o 12.00.

To historia młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny. Wakacyjna wędrówka prowadzi 22-letniego poetę do sielskiego dworku pod Nowogródkiem. Często bywa tu Tomasz Zan, przyjaciel Adama ze stowarzyszenia Filomatów, nieszczęśliwie zakochany w Maryli, córce właścicielki. Reżyseria: Waldemar Szarek. Obsada: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Piotrowska, Dorota Landowska, Adrian Zaremba, Antoni Sałaj, Andrzej Mastalerz. Produkcja Polska 2024.

Czas: 119 min.