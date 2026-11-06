Wybiorą mural na 780-lecie

W poniedziałek, 9 listopada, odbędzie się posiedzenie jury konkursu na projekt muralu z okazji 780-lecia Elbląga. Powołana komisja będzie obradować nad wyborem zwycięskiego projektu spośród 40 przesłanych propozycji.

Mural z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich ma powstać na elewacji budynku przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu, a jego realizacja planowana jest jeszcze w tym roku. Sam konkurs został skierowany do artystów zarówno z Elbląga i regionu, jak i z całej Polski. Swoje pomysły mogli zgłaszać także uczniowie, studenci oraz absolwenci szkół i uczelni artystycznych. Na autora lub autorkę zwycięskiego projektu czeka nagroda w wysokości 7 tys. zł brutto.

W skład jury konkursu wchodzą:

- Emilia Orzechowska – dyrektorka Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, kuratorka, artystka, producentka i animatorka kultury. Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytyki artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Studium Animatorów Kultury.

- Agata Prystupa – dyrektorka Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu. Ma bogate doświadczenie we współpracy z miejskimi instytucjami kultury oraz w zakresie mecenatu kulturalnego miasta.

- Krystyna Brinkiewicz – pedagożka, trenerka i dyrektorka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w edukacji. Jako coachka specjalizuje się w zakresie kształcenia i wspierania nauczycieli, dyrektorów szkół oraz młodzieży i rodziców.

- Krzysztof Syruć – artysta wizualny i malarz abstrakcyjny, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W swojej praktyce artystycznej bazuje na własnych odkryciach z zakresu czystej matematyki, koloru i grafiki generatywnej NFT.

- Anna Gawron – projektantka graficzna, ilustratorka i ceramiczka. Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie pracuje.

Dalsze informacje dotyczące konkursu będą ogłaszane na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych Galerii EL.

Identyfikacja wizualna: Łukasz Dziedzic



