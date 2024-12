Wycieczka rowerowa z finałem

Wszystko co dobre dobiega końca i tak nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Tym razem odwiedzimy stadninę koni w Rzecznej, koło Pasłęka. Ruszamy 22 grudnia o godzinie 9.00 z ronda Bitwy pod Grunwaldem. Zobacz mapę – 38 km.

Wycieczka wystartuje z Elbląga o godz. 9:00, następnie udamy się przez Komorowo Żuławskie i Bogaczewo do Rzecznej. W tamtejszej stadninie zapoznamy się z jej charakterystyką i obejrzymy konie. Można mieć ze sobą w prezencie marchewkę i jabłka, które to są przez konie bardzo lubiane. Na nas zaś będzie czekała gorąca herbata, przygotowana dzięki uprzejmości Pana Waldemara Babińczuka, Prezesa Sportowego Klubu Jeździeckiego Baskil, która w grudniu jest napojem bardzo przyjemnym.

Powrót do Elbląga będzie odbywał się przez Krosno, Węzinę i Komorowo Żuławskie. Nasza jazda zakończy się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR na ulicy Grunwaldzkiej. Na trasie będzie dominował asfalt różnej jakości. Tempo jazdy będzie spokojne, dopasowane do pogody i możliwości grupy. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój będzie w Rzecznej. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 13:00 jest bezpłatny.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki. Grudzień to także czas na rozstrzygnięcie konkursu ,,Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2024”, w którym główną nagrodą jest rower Folta ufundowany przez Salon-Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczkach podczas zakończenia wycieczki w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR przy ulicy Grunwaldzkiej 135. Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.