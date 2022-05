Wyrwane serce Elbląga

"Miasto z wyrwanym sercem" – takimi słowami opisują Elbląg Artur Dobiegała i Paweł Kamiński, którzy prowadzą Podcast Miastowy. Jak patrzą na zniszczone w czasie działań wojennych i odbudowane później miasto osoby z zewnątrz?

Dobiegała i Kamiński w kilkunastominutowym nagraniu podkreślają, że wiele miast w kraju zostało zniszczonych w trakcie działań wojennych, a do odbudowy tych miejsc podchodzono w bardzo różny sposób.

- Trudno uciec przed wnioskiem, że Elbląg to najbardziej pokrzywdzone ze wszystkich polskich miast. Nie chodzi o to, co mogłoby w pierwszym rzędzie przyjść do głowy, gdy formułuje się takie zdanie, a zatem kwestie związane ze średnią wielkością, takim sobie rynkiem pracy i czymś, co popularnie określa się mianem „braku perspektyw”. Uczciwie trzeba bowiem podkreślić, że nie znamy Elbląga aż tak dobrze, by pozwalać sobie na stanowcze recenzje w tym zakresie. Trudno jednak uciec przed wrażeniem, że to miasto mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, kwitnąc dawnym pięknem, gdyby nie tragiczne wydarzenia ostatniej wojny – podkreślają autorzy podcastu. Opowiadają też o tym, jak zniszczono i odbudowywano Warszawę, Gdańsk czy Wrocław. Opisują, co z historycznej zabudowy Elbląga pozostało po 1945 roku i jak podchodzono do odbudowy tego miasta...

- Powiedzmy dwa słowa o postmodernistycznych retrowersjach, bo to właśnie tu, w Elblągu, nie tylko zrealizowano liczne obiekty w tym duchu, ale ukuto też określenie, którym możemy je opisać. „Retrowersja” to termin wymyślony przez panią Marię Lubocką-Hoffmannową, wojewódzką konserwator zabytków w Elblągu. Elbląskie retrowersje to próba opowiedzenia o historii hanzeatyckiego portu, miasta, którego urodą w niczym nie ustępowała Toruniowi i Gdańskowi – podkreślają autorzy podcastu. - Elbląg odbudowano dokładnie takim samym, jakim był przed wojną, jednocześnie budując miasto, którego nigdy tam nie było – stwierdzają. W nagraniu mówią też o korzyściach, które przyniosło odbudowanie elbląskiej starówki po wielu latach, a nie np. od razu po wojnie, w swoich materiałach odnoszą się też do "wodnych" tradycji Elbląga, o których ostatnio coraz głośniej w związku z przekopem Mierzei Wiślanej...

Cytowany wyżej artykuł Artura Dobiegały i Pawła Kamińskiego o Elblągu znajdziemy tutaj, sam podcast jest dostępny m. in. na YouTube czy w serwisie Spotify.

- Miasta to nasze hobby. Lubimy o nich myśleć, mówić i pisać. Jeśli podzielasz nasze zainteresowania, ten podcast powinien przypaść Ci do gustu - piszą autorzy Podcastu Miastowego o swojej działalności.

Zachęcamy do czytania, wysłuchania odcinka o Elblągu i rzeczowej dyskusji. Jak oceniają kierunek, w którym poszła powojenna odbudowa Elbląga, Czytelnicy portElu?