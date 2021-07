Wysocki i Okudżawa na początek Letniego Salonu Muzycznego

Koncert "Nie wszystko czerwone - Wysocki, Okudżawa" zainaugurował w niedzielę (4.07) XXIV Letni Salon Muzyczny - Bażantarnia 2021. Na scenie, w odnowionej muszli mogliśmy oglądać aktorów elbląskiego teatru. Zobacz zdjęcia.

"Nie wszystko czerwone - Wysocki, Okudżawa" to tytuł spektaklu, który swoją premierę w elbląskim teatrze miał 17 września 2016 roku o godz. 17.17. Tym razem elblążanie mogli go obejrzeć w muszli koncertowej w Bażantarni.

- To spektakl przeniesiony z małej sceny naszego teatru. Każdy z nas spotkał na drodze swojego życia, nie osobiście, ale muzycznie dwóch tych twórców. Dzieli ich znaczna różnica wieku, ale są właściwie jednorodni w tym, co tworzyli. Dużo mówili o wolności, o wszelkiego rodzaju absurdach i to wszystko za chwilę na scenie państwo usłyszą - mówił tuż przed rozpoczęciem koncertu Mirosław Siedler, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Aranżacje utworów rosyjskich bardów usłyszeliśmy w wykonaniu elbląskich aktorów: Magdaleny Fennig, Artura Hauke, Mikołaja Ostrowskiego, Dariusza Siastacza i Marcina Tomasika.

Koncert połączono ze zbiórką na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu. Organizatorem XXIV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2021 jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Już za tydzień (11.07) w ramach Letniego Salonu Muzycznego recital Mikołaja Ostrowskiego pt. Bez pestek.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym wydarzenia.