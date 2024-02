Wystawa ikon w Kostce

Filia biblioteczna Kostka zaprasza w sobotę, 2 marca, o godz. 13:30 na wernisaż wystawy

„Ikona – okno ku wieczności” autorstwa Bernadety Grunwald, Anny Piekarskiej, Jadwigi Pruskiej, ks. Dariusza Lampkowskiego i Zenona Chrześcijańskiego. Wstęp wolny.

Kilka zdań od autorów:

Ikony wykonujemy tradycyjnymi technikami wywodzącymi się jeszcze z Bizancjum. Do malowania używamy tempery jajecznej. Jest to stara technika malarska polegająca na mieszaniu pigmentów z żółtkiem jaja. Używane przeze nas barwniki to przeważnie sproszkowane ziemie i minerały. Do zabezpieczenia całości używamy medium jajecznego oraz werniksów.

Słowo „ikona” pochodzi z języka greckiego – εικων, eikón – i oznacza obraz, podobieństwo, wizerunek. W tradycji Kościoła Wschodniego ikona jest wyobrażeniem, który przedstawia wiernym miejsce obecności Boga i nośnik Jego łaski. Ikona posiada wielkie bogactwo duchowe. Ukazuje w całej pełni uczestnictwo człowieka w życiu Bożym poprzez świętość, gdyż przedstawia osobę, która tę świętość osiągnęła. Dlatego życie malarza ikon wymaga od niego modlitwy postu i umartwienia. Ikona nie jest malowana lecz pisana modlitwą i błogosławieństwem Ducha Świętego.

Wystawę będzie można oglądać do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96