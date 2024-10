Wystawa malarstwa Elżbiety Makuły-Hajdun

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Makuły-Hajdun. Artystka zaprezentuje ponad 30 prac z różnych okresów swojej twórczości, w tym nastrojowe oleje i odważne akryle. Wernisaż odbędzie się w środę 9 października o godz. 18. Wstęp wolny.

Słowo od kuratora wystawy Krzysztofa Cywińskiego:

Pomiędzy, czy coś może znajdować się pomiędzy? Czy w sztuce pomiędzy to próżnia? A może to początek drogi w nieznane? Takie i inne pytania rodzą się w obcowaniu z malarstwem Elżbiety Makuły-Hajdun i tu nie ma miejsca na kokieterię, na fałszywe schlebianie gustom. To malarstwo prawdy, szczere i bezkompromisowe. Lubię patrzeć na przenikanie się faktur, oszczędne barwy w budowaniu nastroju z gdzieniegdzie użytym mocnym akcentem złota, czy czerwieni. Malarstwo nastroju i prywatnej, indywidualnej interpretacji, to wszystko na wyciągnięcie dłoni, wystarczy tylko chcieć. Ponad 30 prac z różnych okresów twórczości, bogate oleje w nastrojowych szarościach i zupełnie nowe akryle z odważną, dominującą czerwienią. Niby dwa światy trudne do pogodzenia, ale nie w tym przypadku. Dojrzała twórczość artystki, bogata, nieokiełznana wyobraźnia, to wszystko z sobą współgra i stanowi o wyjątkowości prac. Mam wielki zaszczyt zaprezentować Artystkę Elżbietę Makułę-Hajdun elbląskiej publiczności i wierzę w doskonałe przyjęcie tej wyjątkowej twórczości. Zapraszam wraz z Yaną Urbaniak w artystyczną podróż, tym razem ufundowaną przez Elżbietę Makułę-Hajdun, mistrzynię nastroju i refleksji. Spotkajmy się pomiędzy, w przestrzeni, w której wydarzyć może się wszystko.

Elżbieta Makuła-Hajdun ur. 12.05.1960 w Warszawie. Studiowała w PWSSP w Gdańsku, w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, wykorzystując różne techniki. Posługuje się zarówno olejem, jak i suchą pastelą, tuszem, akrylem. Tworzy również kolaże. Jest członkiem ZPAP.

Kilkukrotny udział w Międzynarodowym Biennale „Qadro" w Łodzi, Biennale Malarstwa i Tkaniny w Gdyni. Udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. w cyklu „W DRODZE". Prace w kolekcjach „Radia Gdańsk", banku Sparkasse w Reklinghausen (Niemcy), w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Francji, USA, Tahiti.

Od czerwca 2015 do grudnia 2016 r prowadziła PRACOWNIĘ SZEROKO OTWARTĄ w Gdańsku, w której razem z kilkoma zaprzyjaźnionymi twórcami gdańskimi stworzono przestrzeń do wspólnej pracy, spotkań, wystaw , także otwartą dla mieszkańców miasta oraz turystów. W 2020 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. W 2023 otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.

Data: środa, 09.10.2024 r., godz. 18:00

Miejsce: Galeria Nobilis, CSE „Światowid" w Elblągu

Wstęp wolny

Zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.