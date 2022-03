Wystawa na dużym ekranie

Kino Światowid zaprasza na kolejną wystawę na ekranie. Tym razem przeniesiemy się w świat baroku. „Caravaggio – dusza i krew” to poruszająca podróż przez życie, twórczość i udrękę Michelangela Merisiego (1571–1610), jednej z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych postaci w historii sztuki. Projekcja 30 marca o 12:00 i 18:00.

Caravaggio był artystą rewolucyjnym, a co za tym idzie, był nierozumiany i często nielubiany przez sobie współczesnych. Podróżował po całych Włoszech w poszukiwaniu fortuny (a może w poszukiwaniu samego siebie?), uciekając przed wrogami, których mnożył sobie po drodze. Mediolan, Florencja, Rzym, Neapol, Malta: pięć miast, piętnaście muzeów i czterdzieści najsłynniejszych dzieł sztuki w typowym dla artysty stylu. Zostały pokazane albo w miejscach, dla których zostały stworzone, albo w najważniejszych muzeach we Włoszech i na świecie. Film opowiada historię dzieł Caravaggia poprzez dogłębne badania doskonale udokumentowanych przykładów twórczości, kładąc szczególny nacisk na jego życie, współgranie światła i cienia oraz charakterystyczny dla niego temat kontrastu i sprzeczności. Autorzy postawili na odnajdowanie osobistych doświadczeń genialnego artysty o niesfornym, ognistym temperamencie zarówno w jego najsłynniejszych dziełach, jak i w tych mniej znanych. Narracja rozwija się na dwóch poziomach: komentarz artystyczny i kompetentne opinie prof. Claudia Strinatiego, historyka sztuki i eksperta w sprawie twórczości Caravaggia, z udziałem prof. Miny Gregori (prezes Fundacji Historii Sztuki Roberta Longhiego) i Rosselli Vodret (kuratorki wystawy „Dentro Caravaggio” w Palazzo Reale w Mediolanie). Ważne dla zrozumienia podejścia twórców do tytułowego bohatera są także inscenizowane scenki, które pomagają widzowi wejść w kontakt z umysłem artysty, kierującymi nim impulsami i jego najgłębszymi przeżyciami.

Obsada: Manuel Agnelli (Caravaggio (głos)), Emanuele Marigliano (Caravaggio)

Twórcy: Jesus Garces Lambert (reżyseria), Laura Allievi (scenariusz), Caravaggio, "Głowa meduzy" izi Galeria Uffizi we Florencji (obraz w tle)

Czas trwania 90 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl