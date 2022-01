Wystawa z odrobiną (studenckiego) szaleństwa

Krajobraz / metamorfozy wyobraźni – to nowa ekspozycja w Centrum Sztuki Galerii EL, której wernisaż odbył się wczoraj (20 stycznia). Jest wystawą przekrojową prac studentek i studentów kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zobacz zdjęcia.

Początek współpracy

Kuratorem wystawy jest prof. Andrzej Pniewski z ASP w Gdańsku.

- Profesor zwyczajny, Andrzej Pniewski, jest promotorem ponad stu dyplomowych opracowań magisterskich oraz 50 licencjackich z dziedziny sztuki użytkowej. W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne projekty architektoniczne, wnętrzarskie i wystawiennicze. Jest współautorem opracowań konkursowych w wielu dziedzinach twórczych a także uczestnikiem gremiów oceniających kunszt artystyczny. W latach 2005-2008 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Profesor Andrzej Pniewski jest inicjatorem powstania kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych na Wydziale AWiW – czytamy o nim na stronie uczelni.

- Chciałabym bardzo podziękować za tę wystawę i za tę współpracę - mówiła podczas otwarcia wystawy Emilia Orzechowska, która pełni obowiązki dyrektor Centrum Sztuki Galerii EL. - Chyba nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że jest to początek współpracy pomiędzy Galerią EL a panem profesorem i całą kadrą katedry. O tym jeszcze będziemy opowiadać – zaznaczyła. Zapowiedziała też, że wystawa będzie dostępna w Galerii EL do 27 lutego i w związku z nią mają odbywać się wydarzenia towarzyszące.

Wysiłek, zrozumienie, zaufanie, trochę szaleństwa...

Fot. Michał Skroboszewski

- Podzielę się krótką anegdotą dotyczącą profesora Pniewskiego - mówiła Karina Dzieweczyńska z Galerii EL, która współpracowała z profesorem przy organizacji tej ekspozycji. - Z galerią związany jest już bardzo, bardzo długo. W 72' roku bardzo intensywnie działał tutaj wspólnie z Gerardem Kwiatkowskim – podkreśliła. - Teraz, gdy zapraszałam na tę wystawę panią Halinę Różewicz-Książkiewicz, zapytała, czy to jest ten „nasz” Pniewski. Więc tak, to jest ten „nasz”, z 1972.

- Naszym obowiązkiem, osób, które tworzą kadry (…), jest kształcenie młodych twórców - mówił prof. Pniewski. - Aby to zrobić, musimy posiadać świadomość własnych możliwości i znać też swoją wartość. Na dwóch piętrach (empory - red.) pokazaliśmy wyniki naszej pracy - podkreślił kurator ekspozycji. W krużganku Galerii EL pokazano także dokonania twórcze zespołu dydaktyczno-naukowego kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.

- One (prace studentów – red.) nie mówią o tym, jak wygląda cały proces kształcenia. Za tym kryje się trochę więcej: trochę więcej wysiłku, zrozumienia, zaufania ze strony studentów, ale też tego, co nazywamy odrobiną szaleństwa - mówił Andrzej Pniewski. - To szaleństwo tolerujemy i spodziewamy się, że jest to składnik wyobraźni. Bez tego nie powstałaby jakakolwiek sztuka – zaznaczył kurator wystawy. Podkreślił też, że możliwość pokazania prac w miejscu takim jak Galeria EL jest zaszczytem.

Estetycznie i funkcjonalnie

Wystawa przedstawia prace kilkudziesięciu autorów, nie sposób opisać wszystkiego szczegółowo. Takie słowa możemy przeczytać w zapowiedzi ekspozycji prac studentów kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych:

- Sztuka i wyobraźnia młodych artystek i artystów tworzy specyficzny, nieokreślony rodzaj energii emanującej z otaczającej, jej struktur i przedmiotów. Powstałe dzieła są efektem wynikającym z oddziaływania tej energii i podlegają ocenie widza i użytkownika. Sposób akceptacji efektów wyobraźni zależy od kontekstu miejsca, rodzaju środowiska oraz metody przyswojenia. Poszczególne prace są też odzwierciedleniem talentu i umiejętności młodych twórców w konstruowaniu artystycznego detalu rzeźbiarskiego, w budowaniu estetycznych i funkcjonalnych propozycji użytkowania ulicy, placu miejskiego, czy ukształtowania zieleni parkowej.

- W przestrzeni krużganka i na obu piętrach empory zobaczyć można będzie m.in. projekty, elementy czy wizje bliskich, codziennych miejsc, w których spędzanie czasu może być dzięki ciekawym pomysłom przyjemniejsze - tak z kolei o wystawie pisali "Galernicy" w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, w Galerii EL od zeszłego tygodnia można oglądać wystawę prac Elżbiety Jabłońskiej zatytułowanej „A wszystko co istnieje jest miłością”. Ważną w niej rolę odgrywają... neony. Również ta wystawa potrwa do 27 lutego. Więcej dowiemy się tutaj.