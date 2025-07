„Wznowienie” w Bażantarni

To tytuł kolejnego wydarzenia XXVIII Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2025, na które zapraszamy w najbliższą niedzielę do Bażantarni. W konwencji „sceny przy stoliku” usłyszymy tekst Macieja Wojtyszki „Wznowienie”.

Zbliża się koniec XX wieku i gdzieś w teatrze spotykają się dwie aktorki i ON – tragicznie zmarły reżyser. Na próbie spotykają się - Joanna – aktorka teatru lalek i Krystyna – aktorka dramatyczna. Mają zupełnie inny stosunek do swojego zawodu a powód ich spotkania jest czysto zawodowy. Krystyna ma zastąpić poważnie chorą koleżankę a na festiwalu przedstawień lalkowych ma być zaprezentowana sztuka ich wspólnego znajomego, Tadeusza. Okazją jest rocznica jego tragicznej śmierci. Sztukę "O Krówce Białogłówce i Zmęczonym Czarodzieju Pantareju" autor sam wystawił, wyreżyserował, a wkrótce po premierze zginął w wypadku samochodowym. W trakcie tej próby życie Tadeusza powoli staje się elementem realnego tła wydarzeń na scenie. Jak potoczy się próba? Jakie będą konsekwencje tego spotkania? Jaka tajemnica łączy obie aktorki?

Na scenie muszli koncertowej wystąpią doskonale znane elbląskiej publiczności aktorki Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – Maria Makowska-Franceson i Patrycja Bukowczan.

W tym dniu zapraszamy do Bażantarni nie tylko miłośników sztuki ale też i przyrody oraz tych, którzy chcą poznać kolejne tajemnice elbląskiej Bażantarni. W niedzielę (13 lipca) rusza pierwszy w tym sezonie spacer przyrodniczo-historyczny, na który zapraszamy wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwem Elbląg. Spacer „Tajemnice Bażantarni” rozpocznie się o godzinie 14:00 przy muszli koncertowej i tam też się zakończy przed godziną 17.00. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opowieści o historii i przyrodzie Bażantarni i całej Wysoczyzny Elbląskiej. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru będzie obejmowała kilka podejść i wzniesień, co może wymagać nieco więcej wysiłku. Zachęcamy i prosimy o zabranie ze sobą wody oraz odpowiedniego obuwia. Spacer poprowadzą Hanna Kruk, Jarosław Mytych i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Tegoroczny Letni Salon Muzyczny objął Honorowym Patronatem Prezydent Elbląga dr Michał Missan a realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz elbląski Cleaner.

Patronat medialny: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, Truso TV, Bogaty Region – Elbląg.

Zapraszamy 13 lipca 2025 r. (niedziela) godz. 14.00 – rusza spacer po Bażantarni a o 17.00 – spotkanie ze „sceną przy stoliku”, wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni.