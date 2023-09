X Festiwal Literatury Wielorzecze. Mirka Szychowiak, gość panelu dyskusyjnego Nasza Szymborska

Po raz kolejny, z czego ogromnie się cieszymy, odwiedzi nas Mirka Szychowiak, której stałym bywalcom Festiwalu przedstawiać nie trzeba, a tym, którzy dopiero na nas wpadli z przyjemnością opowiemy o tej doświadczonej, i bezpośredniej poetce, która od lat zasiada w jury wielorzecznych konkursów i prowadzi warsztaty literackie.

Mirka Szychowiak to poetka, finalistka X edycji OKP im. Jacka Bierezina w 2004, wyróżniona w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” w 2006 na najlepszy poetycki debiut książkowy za książkę Człap story, laureatka Grand Prix XV OKP" Malowanie Słowem" w 2010 (nagrodą było wydanie tomiku Proszę nie płakać); nominowana do Nagrody Literackiej „Nike” w 2011 za książkę Jeszcze się tu pokręcę i do nagrody głównej XI Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania 2015; we wrześniu 2015 roku ukazał się debiut prozatorski - zbiór opowiadań Gniazdozbiór oraz kolejny tom – Gustaw znikąd. W 2016 roku ukazał się tomik – Jakie to życie jest krępujące. Rok 2018 – Trzeci migdał, a 2020 – Uwaga, obiekt monitorowany. Książka została nominowana do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej w 2021 roku i w tym samym czasie autorka została wyłoniona we wspólnym projekcie Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Wrocławskiego Domu Literatury „Poetka w pustym mieszkaniu” i została rezydentką w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. W sierpniu 2023 roku autorka będzie rezydentką w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – w Domu Pracy Twórczej, w ramach programu „Goście Radziwiłłów”.

Tomik Kup mi las, wydany w 2021 roku (Wyd. papierwdole) jest ósmą książką poetycką mieszkającej w Księżycach pod Wrocławiem Mirki Szychowiak. Jej wiersze przetłumaczone zostały w języku angielskim, włoskim, portugalskim, rumuńskim i ukraińskim.

W tym roku obradowała u boku Bogumiły Salmonowicz i Marty Fox podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Wielorzecze.

Jej obecność na Wielorzeczu to zawsze wartościowe rozmowy i ważne refleksje – w tym roku Mirka będzie gościem panelu dyskusyjnego Nasza Szymborska, który w niedzielę, 24 września w Galerii EL o g. 12:45 poprowadzi Agata Korycińska, czyli baba od polskiego.

Wstęp wolny!