Nareszcie weekend. Noc Muzeów, Bieg Nadziei i wybory

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Mamy kilka propozycji.

W dniach 16-18 maja odbywają się Mistrzostwa Europy WDSF European Championship Contemporary Dance, Jazz Dance, Showdance Stage. Do rywalizacji w Centrum Spotkań Europejskich Światowid stanęło 900 zawodników z całej Europy. Wydarzenie jest również transmitowane, więcej informacji tutaj.

Sobota, 17 maja to czas Nocy Muzeów. Na takie wydarzenie zapraszają m.in. Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Kaponiera, gdzie będzie można obejrzeć m. in. wystawę Star Wars grupy Yavin, a także Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

W niedzielę, 18 maja odbędzie się w Bażantarni Bieg Nadziei. To charytatywne wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz miejskich imprez. Co roku przyciąga uczestników, którzy nie tylko chcą rywalizować na trasie, ale także włączyć się w akcję na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności hospicjum, które każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Nie trzeba biec, można też przyjść na piknik! Szczegóły imprezy, która rozpoczyna się o godz. 10 tutaj. Dodajmy, że w dniu imprezy będzie jeszcze możliwość zapisu dla 30 osób.

Weekend minie w Elblągu także pod znakiem 57. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Na scenie Teatru im. A. Sewruka swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentuje dzieci i młodzież z całej Polski, uczące się języka ukraińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zespoły artystyczne działające przy organizacjach mniejszości ukraińskiej. Więcej tutaj.

Tajemniczy akwedukt oraz rozległe pola żółtego rzepaku będą jednymi z głównych atrakcji majowej edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych, które tym razem poprowadzą przez malownicze tereny Żuław Wiślanych. Rowerzyści wyruszą w trasę w niedzielę, 18 maja, o godzinie 10 z ulicy Wodnej na elbląskim Starym Mieście, w pobliżu napisu „Elbląg”. Udział jest bezpłatny.

Niedziela to także dzień kolejnego koncertu w ramach Elbląskiego Festiwalu Organowego. Gościem będzie Michał Markuszewski – absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Koncert odbędzie się w Katedrze św. Mikołaja o godz. 19, wstęp wolny.

Niedziela to oczywiście dzień wyborów prezydenckich. Szczegóły dotyczące głosowania prezentowaliśmy w tym materiale, lokale wyborcze są czynne od godz. 7 do 21. Zachęcamy do udziału w święcie demokracji!

Sportowe wydarzenia weekendu w tym materiale.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.