Dłuższe prace na moście w Rybinie

- Na skutek nieprzewidzianych trudności w prowadzeniu robót remontowych przy moście na Wiśle Królewieckiej w Rybinie oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, musimy wydłużyć zamknięcie mostu do 31 maja – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Most od 10 marca jest zamknięty dla ruchu samochodowego.

- Przypominamy, że do dnia 16 maja br. w godzinach poza nasilonym ruchem pieszych, w tym uczniów szkoły w Tujsku, mogą wystąpić utrudnienia w przejściu przez remontowany obiekt na rzece Wiśle Królewieckiej. Wykonawca będzie prowadził prace na przęśle zwodzonym, co wiąże się z całkowitym uniesieniem przęsła do góry na czas do kilkudziesięciu minut – podaje ZDW.

Orientacyjne godziny zamknięć:

8:45-9:45

10:45-11:45

12:00-12:45

13:00-13:45

14:30-15:15

15:30-16:10

- W sytuacjach nagłych będzie możliwość opuszczenia przęsła. Prosimy ― w miarę możliwości ― o uwzględnienie powyższych utrudnień przy przejściu przez most. Wykonawca remontu zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, żeby ich częstotliwość i długość była ograniczona do minimum - czytamy w komunikacie ZDW w Gdańsku.

Przypomnijmy. Jak informowaliśmy na naszych łamach, z Nowego Dworu do Stegny dojedziemy teraz tylko objazdami.

- Zostały one wyznaczone z S7 przez węzeł Dworek drogą powiatową do Mikoszewa i dalej drogą wojewódzką nr 501. Zamknięcie obiektu dla ruchu potrwa maksymalnie 60 dni, do około połowy maja (to jak wskazaliśmy wyżej termin nieaktualny - red.). Po tym okresie, zostanie przywrócony ruch na moście i drodze wojewódzkiej 502, a pozostałe roboty budowlane będą prowadzone z wykorzystaniem ruchu wahadłowego (na krótkim odcinku drogi) – informował wtedy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Jak podawaliśmy w tym materiale, zabytkowa przeprawa nad Wisłą Królewiecką na drodze 502 nie jest podnoszona od kilku lat z powodu złego stanu technicznego. Przetarg na prace remontowe ma zostać ogłoszony jeszcze w sierpniu, potrwają one osiem miesięcy. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku prace obejmą zarówno remont przęsła zwodzonego, jak i betonowego. Wzmocnione zostaną także najazdy na most, co pozwoli na jego ponowne otwieranie oraz zwiększy nośność i bezpieczeństwo. Obecnie nośność mostu wynosi 26 ton, a prześwit pod opuszczonym przęsłem to nieco ponad 2 metry.