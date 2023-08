Z czułością o naturze

Aleksandra Buła zaprasza w sobotę (12 sierpnia) o godz. 11 do Ptasiego Ogrodu przy PTTK Elbląg na drugie warsztaty w cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, realizowane w oparciu o lekturę utworów literackich.

Czy można pisać o roślinach z perspektywy badacza i poety jednocześnie? Okazuje się, że tak, a najlepszym dowodem na to jest książka „Patyki, badyle” Urszuli Zajączkowskiej, botaniczki i poetki. W życiu roślin wydarza się więcej niż nam się wydaje i niż widać "gołym" okiem, a autorka pisze o tym w sposób zupełnie wyjątkowy. Nikt tak wcześniej tego nie robił.

Michał Książek w książce „Atlas dziur i szczelin” to z miasta czyni przyrodnicze obserwatorium. Autor książki – inżynier leśnik i ornitolog, poeta i reportażysta uczy, jak "patrzeć" na miejską naturę, żeby dostrzegać więcej.

Co łączy te dwie książki? Może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, dla innych nie, ale jest to "CZUŁOŚĆ", z jaką autorzy opisują naturę.

Podczas spotkanie będzie też co nieco o innej "czułej" autorce, Wisławie Szymborskiej, patronce roku 2023, w twórczości której natura odgrywa również szczególne miejsce.

Podczas warsztatów zapoznamy się z krótkimi fragmentami ze wspomnianych książek i przyjrzymy się temu, jak ich autorzy piszą o przyrodzie. Spróbujemy też stworzyć własne opisy z obserwacji natury. Wszystko to oczywiście przebiegać będzie w luźnej i przyjaznej atmosferze rozmowy, w otoczeniu Ptasiego Ogrodu przy siedzibie PTTK Ziemi Elbląskiej (ul. Krótka 5).

Uczestnicy nie muszą czytać wymienionych książek przed warsztatami – będziemy pracować na ich fragmentach. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży 15+ i osób dorosłych.

Bardzo proszę o zgłoszenie udziału na adres mailowy: mailto: czytanieswiata@gmail.com, a jeśli ktoś zdecyduje się w ostatniej chwili, również zapraszam.

Zadanie realizowane jest w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg.