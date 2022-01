Z katedralnego skarbca na wystawę

Zakończyły się prace konserwatorskie rzeźb ze skarbca katedralnego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Po kilkudziesięciu latach spędzonych w magazynach rzeźby trafią na wystawę. Można je także oglądać w internecie.

W Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku dobiegły końca prace konserwatorskie i digitalizacyjne rzeźb ze skarbca katedralnego. - Pochodzą one z terenu dawnych Prus Wschodnich, do skarbca trafiły w okresie przedwojennym lub tuż po drugiej wojnie światowej. Przeleżały w magazynach do 2012 roku, kiedy to zaczęła się ich inwentaryzacja. Cztery lata później rozpoczęto konserwację rzeźb - mówi Maja Dzieciątek z Muzeum Pomnika Historii we Fromborku.

Rzeźby trafią na wystawę na katedralnym poddaszu. Tam będzie je można oglądać w sezonie turystycznym.

Jedna z odrestaurowanych rzeźb, fot. arch. muzeum

- Udało się zdigitalizować 14 rzeźb. Efekty tych prac można obejrzeć na stronie www.muzeum.frombork.pl. Ta galeria, mamy nadzieję, będzie początkiem galerii wirtualnych, które pokażą to, co ciekawego dzieje się we Fromborku – podkreśla Maja Dzieciątek. Digitalizacji poddane zostały również obiekty zabytkowe z terenu historycznej Warmii.

- To pokazuje nam nie tylko obiekty, które znajdują się w tych wnętrzach, ale również ich rozmieszczenie. Będzie to nowoczesny sposób ich udokumentowania i archiwizowania zasobów, niekiedy też w miejscach niezbyt dostępnych dla zwiedzających - podkreśla Maja Dzieciątek.

Projekt renowacji i digitalizacji rzeźb wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.