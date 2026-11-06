Zaduszki jazzowe 2
Muzyczny wieczór zaduszny, w hołdzie wielkim artystom i wspomnienie nieobecnych. Po ubiegłorocznym ciepłym przyjęciu, przez elbląską publiczność, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy im. Feliksa Nowowiejskiego, powracają z drugą odsłoną koncertu. Zapraszamy na wieczór poświęcony pamięci o tych, których nie ma już wśród nas 12 listopada o 19.
W tą muzyczną podróż, zabierze Państwa sekstet w składzie:
Marta Uler - wokal
Jakub Skruszewicz - puzon
Wiktor Szerszeń - trąbka/flugelhorn
Aleksander Hejber - instrumenty klawiszowe
Michał Staśkowiak - gitara basowa
Filip Szanciło - zestaw perkusyjny
W programie znajdą się standardy muzyki jazzowej, zarówno tej amerykańskiej, jak i polskiej, kołysząca bossa nova i energiczne hiszpańskie rytmy oraz autorskie kompozycje członków zespołu. W zróżnicowanym programie znajdzie się muzyka nawiązująca do historii jazzu, od bluesa, przez swing do nowoczesnych brzmień.
Dzięki otwartości właściciela, koncert ponownie odbędzie się, w znanym dla elblążan, Klubie Muzycznym Mjazzga na ul. Kowalskiej 1/2 C na elbląskiej starówce.
Wejściówki/cegiełki do nabycia:
- na barze klubu MJAZZGA (ul. Kowalska 1/2C) w godzinach otwarcia klubu
- w "kawiarni za rogiem" (ul. Kowalska 1-2D) w godzinach otwarcia lokalu
- bezpośrednio przed koncertem po godzinie otwarcia bramek
- z wcześniejszą rezerwacją telefoniczną pod numerem 660 672 134
Dochód w całości przeznaczony zostanie na wspieranie kolejnych tego typu inicjatyw muzycznych oraz realizację marzeń młodych muzyków.