Zaduszki jazzowe 2

Muzyczny wieczór zaduszny, w hołdzie wielkim artystom i wspomnienie nieobecnych. Po ubiegłorocznym ciepłym przyjęciu, przez elbląską publiczność, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy im. Feliksa Nowowiejskiego, powracają z drugą odsłoną koncertu. Zapraszamy na wieczór poświęcony pamięci o tych, których nie ma już wśród nas 12 listopada o 19.

W tą muzyczną podróż, zabierze Państwa sekstet w składzie:

Marta Uler - wokal

Jakub Skruszewicz - puzon

Wiktor Szerszeń - trąbka/flugelhorn

Aleksander Hejber - instrumenty klawiszowe

Michał Staśkowiak - gitara basowa

Filip Szanciło - zestaw perkusyjny

W programie znajdą się standardy muzyki jazzowej, zarówno tej amerykańskiej, jak i polskiej, kołysząca bossa nova i energiczne hiszpańskie rytmy oraz autorskie kompozycje członków zespołu. W zróżnicowanym programie znajdzie się muzyka nawiązująca do historii jazzu, od bluesa, przez swing do nowoczesnych brzmień.

Dzięki otwartości właściciela, koncert ponownie odbędzie się, w znanym dla elblążan, Klubie Muzycznym Mjazzga na ul. Kowalskiej 1/2 C na elbląskiej starówce.

Wejściówki/cegiełki do nabycia:

- na barze klubu MJAZZGA (ul. Kowalska 1/2C) w godzinach otwarcia klubu

- w "kawiarni za rogiem" (ul. Kowalska 1-2D) w godzinach otwarcia lokalu

- bezpośrednio przed koncertem po godzinie otwarcia bramek

- z wcześniejszą rezerwacją telefoniczną pod numerem 660 672 134

Dochód w całości przeznaczony zostanie na wspieranie kolejnych tego typu inicjatyw muzycznych oraz realizację marzeń młodych muzyków.