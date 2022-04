Zaginione pomorskie miasta – przypadek Łeby

Jak to się stało, że średniowieczne miasto, w XVI wieku przestało istnieć? Powszechnie przyjmuje się, że przyczyniły się do tego przede wszystkim potężne siły natury. Ale czy był to jedyny czynnik, który zdecydował o upadku nadbałtyckiego ośrodka? Spotkanie online o zaginionych miastach Pomorza już w czwartek (21 kwietnia), o godz.17:00 na Facebooku Biblioteki Elbląskiej.

Historia miasta Łeby od lat budzi zainteresowanie zarówno społeczności lokalnej, jak i historyków. Co dziś zostało z dawnej Łeby? Co nowego wnoszą w tym kontekście najnowsze badania archeologiczne? Czy poza Łebą istnieją inne średniowieczne miasta, które dziś znajdują się pod ziemią? Jak promować tego typu dziedzictwo i popularyzować odkrycia archeologiczne? O tym wszystkim opowie dr Joanna Dąbal na najbliższym spotkaniu z cyklu „Wirtualna Regioteka”. Spotkanie zwyczajowo poprowadzi dr Radosław Kubus. Joanna Dąbal – doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka szeregu publikacji z zakresu archeologii nowożytnej i przemysłowej. Kierownik prac wykopaliskowych głównie na terenie Gdańska oraz w najbliższym otoczeniu miasta. Realizatorka wielu grantów naukowych. Jej zainteresowania badawcze oscylują głównie wokół archeologii nowożytnego Gdańska, archeologii przemysłowej oraz archeologii społecznej.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida