Zagłosuj na CSE Światowid!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zostało nominowane do nagrody IDOL 2021! „Światowid” został wskazany jako instytucja przyjazna i wspierająca osoby niewidome i niedowidzące w woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko to za sprawą nowej sali studyjnej w Kinie Światowid w pełni przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób niewidomych i niedowidzących. Zapraszamy do głosowania!

W ramach remontu i przebudowy, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wzbogaciło się o nową salę studyjną w pełni przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób niewidomych i niedowidzących. Jest to jedyna taka sala kinowa w północnej Polsce wyposażona w system Audiomovie. - To innowacyjne w skali światowej rozwiązanie opierające się na aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej udostępnianie w kinie audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję – mówi Natalia Piotrowska kierownik Kina „Światowid”. Jak nas wesprzeć? Zagłosuj! Na CSE „Światowid” w Elblągu można głosować pod tym linkiem. Co ważne, po zagłosowaniu należy kliknąć link potwierdzający przesłany w e-mailu, gdyż tylko wtedy oddany głos będzie ważny. O konkursie Konkurs IDOL ma już prawie 20-letnią historię. Jego głównym celem jest nagrodzenie osób i instytucji za ich aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku. To jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, promujący innowacyjne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja, w związku ze zbliżającym się jubileuszem działalności Fundacji Szansa dla Niewidomych będzie wyjątkowa, także ze względu na jej międzynarodowy wymiar. Konkurs IDOL jest realizowany w trzech etapach: wojewódzkim, krajowym i światowym. Po zakończeniu głosowania w etapie wojewódzkim Kapituła konkursu wybierze kandydatów z każdej kategorii. Kapituła weźmie pod uwagę głos internautów jako głos doradczy. Po wyłonieniu kandydatów dla każdej z kategorii rozpocznie się głosowanie ogólnopolskie.

