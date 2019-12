Zagrają dla niepełnosprawnych dzieci

20 lutego o godz. 19 w Teatrze im. A. Sewruka odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Elblągu.

W koncercie udział weźmie Elbląska Orkiestra Kameralna, a gościem specjalnym będzie Marcin Wyrostek. Koncert będzie przedsięwzięciem biletowanym. Jest to zaplanowane działanie, z którego dochód zostanie w całości przeznaczony na wsparcie dzieci mających problem z komunikacją werbalną. Naszym celem jest zakup nowej technologii wspierającej alternatywne metody komunikacji - są to urządzenia komputerowe służące do porozumiewania się dla osób niemówiących.