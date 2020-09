Zajęcia dla seniorów w „Promyku”

Aktywność fizyczna w starszym wieku pozwala długo zachować młodość i poprawić jakość życia. Dlatego też w Centrum Tańca „Promyk” ruszają zajęcia taneczne i ruchowe dla seniorów. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią aktywnie i przyjemnie spędzać czas! Jesień wcale nie musi być nudna i szara.

Zajęcia zaczynają się już 3 września – zachęcamy do zapoznania się z ofertą i do zapisów!

- Taniec ma doskonały wpływ na układ ruchowy, krążenia i oddechowy. Usprawnia ciało, dodaje energii i pozwala rozładować negatywne emocje. Zajęcia taneczne to także doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości. Taniec może stać się nowym hobby i świetną zabawą – przekonują instruktorzy z Centrum Tańca „Promyk”.-Tempo nauki będzie dostosowane do postępów uczestników. Na zajęciach będzie fitness, gimnastyka oraz nauka podstawowych kroków tańców towarzyskich. Zapraszamy wszystkich chętnych! - dodają.

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do czwartku. Każdego dnia na seniorów czekają różnorodne zajęcia:

poniedziałki - Senior Dance 60+ - 14.30-15.30 - zajęcia skierowane są do osób powyżej 60 roku życia, które chcą się nauczyć podstaw tańca towarzyskiego, ale nie mają partnera. Osoby te poznają kroki i krótkie choreografie w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Umiejętności zdobyte na zajęciach można wykorzystać na każdej imprezie tanecznej.

wtorki - Powerband 60+ - 14.30-15.30- to zajęcia z wykorzystaniem gumy treningowej, idealnie sprawdzającej się przy ćwiczeniach rozciągających, ćwiczeniach ramion, barków czy też brzucha.

środy - Fit Ball 60+ - 15.00-16.00 - Fit Ball to ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dużych dmuchanych piłek, które pomogą wzmocnić mięśnie i pozbyć się bólu kręgosłupa, a także poprawić równowagę oraz zachować prawidłową postawę.

czwartki - Pilates 60+ - 12.30-13.30 – Pilates to ćwiczenia, które polegają na wykonywaniu precyzyjnych i powolnych ruchów o niewielkim zasięgu. Dzięki takiej formie można w szybkim czasie wysmuklić całą sylwetkę, uzyskać płaski brzuch i zredukować tkankę tłuszczową. Rozciągnięte mięśnie stają się elastyczne, ciało jest bardziej sprężyste.

miejsce | Centrum Tańca „Promyk” ul. Browarna 80, Elbląg, zapisy| biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, tel. +48 55 611 01 30/40, tel. kom. +48 609 977 220, e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl