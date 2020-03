Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza na wystawę malarstwa Jacka Kamińskiego pt. „Zapis piękna zaklętego w kamień”, którą do końca marca można oglądać w Galerii Nobilis. Wstęp jest bezpłatny.

Jacek Kamiński (1970). Artystę interesuje różnorodność w sztuce. Kocha zwiewność akwareli w pejzażu, gęstość farby olejnej w motywach kwiatowych i ciężkość materii w kompozycjach reliefowych. Niedawno zaczął poszukiwania w rysunku, przez kompozycje surrealne i abstrakcyjne. Jego namiętność to wszelkie przejawy ekspresjonizmu, w pejzażu, architekturze i abstrakcji. Dyplom uzyskał w 1997 na Sztukach Pięknych w zakładzie malarstwa UMK w Toruniu. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Artysta o sobie i obecnej wystawie:

„(…) jestem artystą plastykiem. Chciałbym przedstawić Państwu moją ostatnią ideę plastyczną pod tytułem: „Miasta pruskie na terenach dzisiejszej Polski i Niemiec”. Nie jest to bynajmniej wystawa historyczna, lecz plastyczny zapis piękna zaklętego w kamień. W swojej twórczości obrałem sobie za cel opowiadać barwnie barwą o miastach. Najważniejszym dla mnie miastem pozostaje Toruń – urodziłem się tu. W średniowieczu należał do miast hanzeatyckich o dużym znaczeniu handlowym. W XIII w. władzę nad tym regionem Europy przejęli Niemcy. Miasta pruskie oraz inne ośrodki północnoniemieckie wyróżniał niespotykany gdzie indziej koloryt, wynikający z używanego do ich budowy materiału. Ten klimat ceglanego gotyku sprawił, że miasta pruskie są do siebie niezwykle podobne.(…)

Prezentowane na wystawie obrazy związane z naszym tematem należą do większego cyklu idei pod tytułem: ”Toruń-Hamburg-Hanza”, pokazywane już wcześniej w Polsce i w Niemczech.(…)

Chciałbym aby młodzi ludzie żyjący w Polsce i w Niemczech oglądając moje obrazy uzmysłowili sobie jak wiele nas łączy.”

