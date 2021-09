Zapisz dziecko na zajęcia wokalne w Światowidzie

Nareszcie przyszedł długo wyczekiwany moment – nowy sezon artystyczny w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, a wraz z nim bogata oferta zajęć i warsztatów. Trwają zapisy na zajęcia dla najmłodszych. Jeśli Twoje dziecko ma poczucie rytmu, lubi śpiewać i chciałoby się rozwijać w tej dziedzinie, sekcja wokalna CSE Światowid będzie idealnym wyborem!

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy i skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Podczas zajęć prowadzonych przez Macieja Skrzypczaka uczestnicy będą pracować nad techniką wokalną: emisją głosu, dykcją, prawidłowym oddechem czy też interpretacją tekstu. To wszystko w miłej, bezstresowej atmosferze, sprzyjającej rozwojowi. Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia oraz pomoc w doborze materiału.

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia? Po pierwsze na naszych zajęciach może świetnie spędzać czas. Po drugie, dzieci biorące udział w ćwiczeniach wokalnych przy profesjonalnym akompaniamencie mają niepowtarzalną okazję do rozwoju pasji i zainteresowań. Po trzecie dziecko kształci słuch muzyczny, poczucie rytmu, poczucie wysokości dźwięku i poznaje różne formy muzyczne. Zajęcia wokalne w Światowidzie to najlepsza propozycja dla wszystkich kochających śpiew i muzykę!

Zapisz dziecko już dziś.

Zapisy i więcej informacji:

tel: 55 611 20 59,

email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl

Sekcja wokalna | prowadzący: Maciej Skrzypczak

zajęcia dla dzieci (6-10 lat) poniedziałek godz. 17.00-17.45 | środa godz. 17.00 – 17.45

zajęcia dla młodzieży (11-15 lat) poniedziałek godz. 18.00-19.00 | środa godz. 18.00 – 19.00