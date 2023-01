Zaplanuj sobotę z biblioteką

Warto zaplanować sobie wspólny czas i w sobotę razem z dzieckiem wpaść z wizytą do biblioteki. Można wypożyczyć coś do czytania na nadchodzący tydzień i wziąć udział w zajęciach. Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowymi propozycjami.

7 stycznia Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 (tel. 55 625 60 23) godz. 12 Bulajowa sobota – zajęcia dla dzieci w wieku 6+ na podstawie książki Ewy Nowak „Porwanie jeża Eliasza”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, w jakich okolicznościach należy pomagać dziko żyjącym zwierzętom, a kiedy zostawić je w spokoju. Filia nr 5 Kostka, ul. J. Wybickiego 20 (tel. 55 625 60 95) godz. 11 Ja też potrafię – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6+. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają upominki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka. 14 stycznia Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91) godz. 12 Kreatywna Lokomotywa – zajęcia dla dzieci w wieku 6+. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają (metodą scrapbookingu) kartki okolicznościowe z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka. „Nic tak nie ucieszy dziadków jak własnoręcznie wykonana laurka, gdyż najlepsze prezenty to takie, w które wkładamy nasze starania i serca” – zachęcają bibliotekarki z Lokomotywy. Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Uśmiech dla Babci i Dziadka” (dzieci w wieku 3+). Inspiracją do zajęć będzie książka „Marysia u babci i dziadka” Nadii Berkane. 28 stycznia Filia nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (tel. 55 625 60 85/86) godz. 12 Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem „Ptasia stołówka” (dzieci w wieku 3+). Uczestnicy wysłuchają opowiadania „Zimowe zuchy” (z książki „Przygód kilka wróbla Ćwirka” Sławomira Grabowskiego i Marka Nejmana) i przygotują karmniki dla ptaszków. Filia nr 4 Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (tel. 55 625 60 90/91) godz. 12 Kreatywna Lokomotywa – gry i zabawy na tablicy interaktywnej (tym razem dzieci w wieku 7+). Interaktywne zabawy to takie, które angażują zmysły, stymulują rozwój oraz zachęcają do współpracy. Są też okazją do świetnej zabawy – zapraszają bibliotekarki z Lokomotywy.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida