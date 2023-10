Zapowiada się masa atrakcji w Grocie

W zrewitalizowanym Parku Planty startuje cykl wydarzeń dla młodych mieszkańców Elbląga. Grota Miejscówka będzie miejscem imprez artystycznych o różnej tematyce. Na początek warsztaty z tworzenia murali oraz koncert. Wstęp wolny.

Podczas każdej imprezy, zorganizowanej w Parku Planty, będzie można skorzystać z ciekawych zajęć, rozwijających kreatywność uczestników oraz posłuchać i podziwiać twórczość wielu artystów. Co ważne, to młodzież będzie miała wpływ na to kogo chce zaprosić w przyszłości.

Pierwsza taka impreza odbędzie się w sobotę, 7 października. Start o godzinie 14:00, chwilę po otwarciu rozpoczną się warsztaty z tworzenia murali, które poprowadzi uliczny artysta. Będzie przygotowanych wiele stanowisk do wspólnego malowania. Od godz. 16:00 rozpocznie się koncert rapera Mlodyba, wraz z suportem Nocny Blask oraz wsparciem Grubvs. Scena będzie ustawiona na Grocie. Występ potrwa do godziny 17:00.